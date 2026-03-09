Pół godziny darmowego parkowania przy bydgoskim szpitalu to za mało? Taksówkarz apeluje o zmiany

Obecnie 30 minut parkowania przy szpitalu Biziela jest bezpłatne/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne
Nowe zasady naliczania opłat za postój na parkingu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy doprowadziły do problemu - alarmuje taksówkarz. Ale do szpitala wpłynęła tylko jedna podobna prośba.
Jeden z bydgoskich taksówkarzy zgłosił, że nowe zasady naliczania opłat utrudniają dowożenie pacjentów w potrzebie - on i koledzy po fachu nie mogą czekać na swoich pasażerów bez uiszczania opłaty, gdyż czas oczekiwania nieraz przekracza darmowe pół godziny parkowania.
- Nie mogę czekać za darmo na klienta. Szpital powinien wziąć pod uwagę dobro pacjenta. Chcę, żeby to zostało zmienione. Nie wiem z góry, jak długo na danego klienta będę czekać - argumentuje jeden z taksówkarzy.
Obecnie 30 minut parkowania przy szpitalu Biziela jest bezpłatne. Taksówkarz chciałby zmiany, a za wzór stawia zasady przyjęte przez inne lecznice w mieście, w których - jak mówi - takiego problemu z punktu widzenia taksówkarzy nie ma. - Przy innym szpitalu czekałem ponad pół godziny na pacjenta, pan wyszedł i pozwolił mi wyjechać za darmo - dodaje.
Rzecznik szpitala, dr Łukasz Kosiński tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że placówka otrzymała zaledwie jedno pismo w tej sprawie. Zawiera ono prośbę o znalezienie innych rozwiązań na funkcjonowanie parkingu. - W ciągu ostatnich miesięcy wprowadziliśmy wiele udogodnień, które mają i poprawiają bezpieczeństwo pacjentów oraz osób korzystających z przestrzeni parkingowej - odpowiada rzecznik. - Patrzymy też na przepustowość. Musimy zwrócić uwagę na wątek zwiększenia liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnością czy wyznaczenia nowych miejsc dla rodziców z dziećmi.
Dr Łukasz Kosiński podkreślił inne udogodnienie, które placówka wprowadziła w lutym. - Po czwartej godzinie parkowania system się blokuje na kolejnych 12 godzin. To znaczy, że po czterech godzinach po prostu nie płacimy, ale system znowu się odblokuje po kolejnych 12 godzinach - opisuje rzecznik szpitala Biziela.
Zwraca też uwagę na fakt, że placówka zwiększyła czas darmowego postoju z 15 do 30 minut. Dodaje również, że jeden z przewoźników wygrał przetarg na dzierżawę miejsca parkingowego dla taksówek.
Nasz reporter porozmawiał również z taksówkarzem innego przewoźnika. Przyznał, że z reguły darmowe pół godziny starczy, by podwieźć i odebrać pacjenta ze szpitala, a jeżeli ten czas zostanie przekroczony, opłatę uiszcza kierowca.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę