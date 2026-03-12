Toruń. Wyrok za zabójstwo teściowej i grożenie śmiercią jej córce. Ponad 20 lat więzienia
Do zbrodni doszło w styczniu 2024 roku w podtoruńskiej Złotorii, na kilka dni przed planowaną rozprawą rozwodową oskarżonego. Jak przekazał reporter PR PiK, Michał Zaręba, obecny podczas odczytywania na razie nieprawomocnego wyroku - sprawcy zasądzono 20 lat i 6 miesięcy więzienia.
Według ustaleń śledczych Daniel O. najpierw pobił kobietę, a następnie ją udusił. Aby zatrzeć ślady zbrodni, ciało umieścił w wannie.
Sąd orzekł także 15-letni zakaz zbliżania się do córki zamordowanej oraz przyznał jej 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżony w trakcie procesu nie przyznawał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny
