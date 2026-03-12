Toruń. Wyrok za zabójstwo teściowej i grożenie śmiercią jej córce. Ponad 20 lat więzienia

2026-03-12, 09:34  Michał Zaręba/KB
Ogłoszenie wyroku w sprawie zabójstwa teściowej/fot. Michał Zaręba

Ogłoszenie wyroku w sprawie zabójstwa teściowej/fot. Michał Zaręba

Do zbrodni doszło w styczniu 2024 roku w podtoruńskiej Złotorii, na kilka dni przed planowaną rozprawą rozwodową oskarżonego. Jak przekazał reporter PR PiK, Michał Zaręba, obecny podczas odczytywania na razie nieprawomocnego wyroku - sprawcy zasądzono 20 lat i 6 miesięcy więzienia.

Na 20 lat i 6 miesięcy więzienia Sąd Okręgowy w Toruniu skazał mężczyznę oskarżonego o zabójstwo swojej teściowej oraz grożenie śmiercią jej córce. Do zbrodni doszło w styczniu 2024 roku w podtoruńskiej Złotorii, na kilka dni przed planowaną rozprawą rozwodową oskarżonego.

Według ustaleń śledczych Daniel O. najpierw pobił kobietę, a następnie ją udusił. Aby zatrzeć ślady zbrodni, ciało umieścił w wannie.

Sąd orzekł także 15-letni zakaz zbliżania się do córki zamordowanej oraz przyznał jej 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżony w trakcie procesu nie przyznawał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny

Pisaliśmy o tym m.in. TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

Blok przy ul. Batorego w Toruniu gotowy do zamieszkania. Lokatorzy nie są przypadkowi [zdjęcia]

2026-03-12, 13:30
Telefoniczni oszuści zarobili. Mężczyzna przelał im ponad 24 tys., kobieta ponad 270 tys. zł

Telefoniczni oszuści „zarobili". Mężczyzna przelał im ponad 24 tys., kobieta ponad 270 tys. zł!

2026-03-12, 12:00
Brutalny rozbój w Grudziądzu. Napastnik kopał ofiarę po głowie i uderzał nią o ziemię

Brutalny rozbój w Grudziądzu. Napastnik kopał ofiarę po głowie i uderzał nią o ziemię

2026-03-12, 11:21
Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

2026-03-12, 10:56
Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [Rozmowa Dnia]

Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-12, 09:02
Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

Ciepło serca przekaż w słoiku. Społecznicy zachęcają do wsparcia potrzebujących

2026-03-12, 07:46
W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

W gminie Tuchola ma powstać duża farma wiatrowa. Znamy szczegóły

2026-03-12, 06:50
Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

Wybory prezydenckie we Włocławku - nadal nie wszystko jest jasne

2026-03-11, 21:16
Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

Strajk pracowników Lufthansy. Odwołano loty na trasie Bydgoszcz - Frankfurt

2026-03-11, 19:18

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę