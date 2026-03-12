Toruń. Wyrok za zabójstwo teściowej i grożenie śmiercią jej córce. Ponad 20 lat więzienia

Na 20 lat i 6 miesięcy więzienia Sąd Okręgowy w Toruniu skazał mężczyznę oskarżonego o zabójstwo swojej teściowej oraz grożenie śmiercią jej córce. Do zbrodni doszło w styczniu 2024 roku w podtoruńskiej Złotorii, na kilka dni przed planowaną rozprawą rozwodową oskarżonego.



Według ustaleń śledczych Daniel O. najpierw pobił kobietę, a następnie ją udusił. Aby zatrzeć ślady zbrodni, ciało umieścił w wannie.



Sąd orzekł także 15-letni zakaz zbliżania się do córki zamordowanej oraz przyznał jej 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżony w trakcie procesu nie przyznawał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny