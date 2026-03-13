15 artystów z regionu ze stypendiami marszałka województwa. Wsparcie wynosi od 6 do 12 tysięcy złotych

Monika Kaczyńska/BN

Muzyka, film, plastyka i malarstwo, literatura - m.in. w tych dziedzinach wręczono w piątek (13 grudnia) w Toruniu marszałkowskie stypendia artystyczne. Odebrało je 15 osób z regionu.

Wśród projektów znalazła się m.in. realizacja krótkometrażowego filmu pt. „Podróże bez powrotu”. - Film opowiada prawdziwą historię łowców skór z łódzkiego pogotowia - mówi autor Daniel Lechaj. - To temat, który zgłębiam od dwóch lat, pisząc scenariusz - dodał.



Stypendium artystyczne w dziedzinie „upowszechnianie kultury i opieka nad zabytkami” otrzymała Paulina Piotrowska-Gorzkowska. - Pieniądze wykorzystam na przygotowanie i opracowanie publikacji o charakterze monograficznym, poświęconej twórczości toruńskiego złotnika Karola Magierskiego - powiedziała w rozmowie z PR PiK.



Stypendium otrzymała również Katarzyna Chlebek, kompozytorka, inteligentka z Bydgoszczy. - Zamierzam zorganizować kameralny koncert kompozytorski w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - zadeklarowała. - Odbędzie się on 24 maja. Będę komponować utwory razem z moim kolegą Michałem Krawczunem. Muzykami będą moi znajomi z Akademii Muzycznej - dodała.



Wsparcie w ramach stypendium artystycznego wynosi od 6 do 12 tysięcy złotych. W tegorocznym budżecie województwa na stypendia przeznaczono kwotę 250 tysięcy złotych (na dwie edycje).