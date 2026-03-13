Uczniowie z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Wykazali się wiedzą o żegludze i drogach wodnych [LAUREACI]

2026-03-13, 20:21 Katarzyna Bogucka/BN

W Bydgoszczy odbyła się 10. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Laureaci mają szansę na ciekawe nagrody i dobry zawód.

- W olimpiadzie bierze udział młodzież, która reprezentuje szkoły kształcące w kierunku żeglugi śródlądowej w Polsce - mówi Grzegorz Nadolny, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. - To jest przyszły narybek do pracy na statkach żeglugi śródlądowej w Europie - dodaje.



Laureaci olimpiady zostaną zaproszeni na studia w Bydgoszczy. - Prowadzimy kierunek rewitalizacji dróg wodnych - mówi Hubert Rabant z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy, która organizuje wydarzenie.



Wspomniał też o atrakcyjnych nagrodach. - Osoba z pierwszego miejsca otrzyma kajak, a osoby z drugiego i trzeciego dostaną deski pneumatyczne razem z wiosłami - informuje.



LISTA LAUREATÓW 10. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych:



Dawid Piechota - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Technikum Morskie i Politechniczne w Szczecinie; Weronika Kulpa - Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu; Marcin Wieczorek - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Technikum Morskie i Politechniczne w Szczecinie.