Bydgoskie szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego mają nowoczesną strzelnicę laserową [zdjęcia]
Mobilna strzelnica laserowa „Wisła SN” oraz ekran 5D trafiły do Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i XXII Liceum Ogólnokształcącego BZDZ Bydgoszcz.
- Nasza młodzież będzie mogła już niebawem szkolić się na najbardziej nowoczesnym sprzęcie tego rodzaju w regionie - cieszą się przedstawiciele Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Skład kompletu mobilnej strzelnicy „Wisła SN” to:
- 1 x TS WISŁA SN (skrzynia transportowa a w niej: minikomputer, projektor krótkiego rzutu, kamera detekcyjna, listwa zasilająca, wentylator),
- 1 x ekran przenośny krótkiego rzutu o szerokości obrazu minimum 4m,
- 4 x pistolety treningowe SIM7 lub inne tego typu wraz z emiterami laserowymi i przewodami ładowania,
- 2 x karabinki treningowe AK47 wraz z emiterami laserowymi i przewodami ładowania,
- 1 x HUB USB.