Bydgoskie szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego mają nowoczesną strzelnicę laserową [zdjęcia]

2026-03-12, 20:50 DW

Bydgoskie szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego mają nowoczesną strzelnicę laserową/Fot. Izabela Langner

Mobilna strzelnica laserowa „Wisła SN” oraz ekran 5D trafiły do Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i XXII Liceum Ogólnokształcącego BZDZ Bydgoszcz.

- Nasza młodzież będzie mogła już niebawem szkolić się na najbardziej nowoczesnym sprzęcie tego rodzaju w regionie - cieszą się przedstawiciele Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.



Skład kompletu mobilnej strzelnicy „Wisła SN” to:

