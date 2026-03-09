Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

2026-03-09, 11:01  PAP/KB
Liceum Plastyczne w Bydgoszczy/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Rozpoczyna się kompleksowa termomodernizacja szkół artystycznych w Polsce. Projekt obejmuje 16 województw i potrwa do 2029 roku. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” obejmuje 29 szkół i 33 budynki.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych to jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Dzięki środkom z funduszy europejskich modernizujemy placówki edukacyjne, ograniczamy zużycie energii, a jednocześnie poprawiamy warunki nauki i pracy w szkołach. To inwestycja zarówno w środowisko, jak i w przyszłość młodych ludzi - powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W projekcie uczestniczy 29 publicznych szkół artystycznych, które funkcjonują w 33 budynkach. To licea sztuk plastycznych oraz szkoły i zespoły szkół muzycznych.

Zakres prac został dostosowany do specyfiki poszczególnych obiektów i obejmuje m.in.:

  • instalację odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła,
  • budowę magazynów energii,
  • docieplenie budynków,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne systemy LED.

Modernizacja obejmie łącznie 74 tys. m2 powierzchni budynków. W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 7 indywidualnych źródeł ciepła. Powstaną nowe źródła OZE o mocy 463,95 kWe energii elektrycznej i 133 kWt energii cieplnej oraz magazyny energii o łącznej pojemności 0,73 MWh.

Poprawa efektywności energetycznej budynków, zastosowanie OZE oraz magazynów energii przełożą się na niższe koszty ogrzewania i energii elektrycznej, co pozwoli przeznaczyć więcej środków na działalność edukacyjną.

Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu rocznie zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ponad 6 700 MWh oraz o blisko 2 tys. ton spadnie emisja CO2. Modernizacja szkół artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii energetycznych ma również walor edukacyjny - uczniowie będą mogli na co dzień obserwować, jak w praktyce działają rozwiązania w obszarze odnawialnej energii i zrównoważonego rozwoju.

Wartość inwestycji przekroczy 120 mln zł, z czego 70 mln zł stanowi dofinansowanie z programu FEnIKS.


Inwestycja obejmuje cały kraj, to następujące szkoły:

Województwo kujawsko-pomorskie

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, ul. Wyspiańskiego 11, Brodnica
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, ul. Jana Kilińskiego 16a, Inowrocław
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2 oraz internat ul. Chwytowo 16/18, Bydgoszcz
Cała lista jest tutaj: TUTAJ

Źródło: NFOŚiGW

Bydgoszcz

Region

