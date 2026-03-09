Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

Liceum Plastyczne w Bydgoszczy/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Rozpoczyna się kompleksowa termomodernizacja szkół artystycznych w Polsce. Projekt obejmuje 16 województw i potrwa do 2029 roku. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” obejmuje 29 szkół i 33 budynki.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych to jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Dzięki środkom z funduszy europejskich modernizujemy placówki edukacyjne, ograniczamy zużycie energii, a jednocześnie poprawiamy warunki nauki i pracy w szkołach. To inwestycja zarówno w środowisko, jak i w przyszłość młodych ludzi - powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



W projekcie uczestniczy 29 publicznych szkół artystycznych, które funkcjonują w 33 budynkach. To licea sztuk plastycznych oraz szkoły i zespoły szkół muzycznych.



Zakres prac został dostosowany do specyfiki poszczególnych obiektów i obejmuje m.in.:



instalację odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła,

budowę magazynów energii,

docieplenie budynków,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

wymianę oświetlenia na energooszczędne systemy LED.

Województwo kujawsko-pomorskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina, ul. Wyspiańskiego 11, Brodnica

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, ul. Jana Kilińskiego 16a, Inowrocław

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2 oraz internat ul. Chwytowo 16/18, Bydgoszcz

