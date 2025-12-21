Rower produkujący koktajle i choinka z butelek. Tak wyglądała edukacyjna zabawa w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-12-21, 07:55 Tatiana Adonis / Redakcja

Każdy mógł osobiście wykręcić sobie owocowy koktajl. / Fot. Tatiana Adonis

Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska połączyły siły i w jednej z bydgoskich galerii handlowych zorganizowały przestrzeń edukacyjnej zabawy.

Były gry i ekoquizy, które utrwalały wiedzę na temat segregacji odpadów; zagadki zwracające uwagę na problem marnowania jedzenia oraz choinka z plastikowych butelek. A nawet rower, dzięki któremu siłą własnych mięśni można było wykręcić owocowy koktajl.



- Chcemy pokazać, że jest wiele możliwości bycia ekologicznym. Ludzie boją się tego słowa. Wydaje im się, że trzeba strasznie przeprogramować swój żywot, swoje przyzwyczajenia. To nieprawda - mówi Sławomir Piotrowski z nieformalnej grupy Sławek i Przyjaciele. - Wystarczą małe kroki, aby poprawić jakość swojego życia i nasze środowisko.



W akcji siły połączyły: Czysta Bydgoszcz, ProNatura, Fundacja Pro Omnis oraz Sławek i Przyjaciele.