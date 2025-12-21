Rower produkujący koktajle i choinka z butelek. Tak wyglądała edukacyjna zabawa w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-12-21, 07:55  Tatiana Adonis / Redakcja
Każdy mógł osobiście wykręcić sobie owocowy koktajl. / Fot. Tatiana Adonis

Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska połączyły siły i w jednej z bydgoskich galerii handlowych zorganizowały przestrzeń edukacyjnej zabawy.

Były gry i ekoquizy, które utrwalały wiedzę na temat segregacji odpadów; zagadki zwracające uwagę na problem marnowania jedzenia oraz choinka z plastikowych butelek. A nawet rower, dzięki któremu siłą własnych mięśni można było wykręcić owocowy koktajl.

- Chcemy pokazać, że jest wiele możliwości bycia ekologicznym. Ludzie boją się tego słowa. Wydaje im się, że trzeba strasznie przeprogramować swój żywot, swoje przyzwyczajenia. To nieprawda - mówi Sławomir Piotrowski z nieformalnej grupy Sławek i Przyjaciele. - Wystarczą małe kroki, aby poprawić jakość swojego życia i nasze środowisko.

W akcji siły połączyły: Czysta Bydgoszcz, ProNatura, Fundacja Pro Omnis oraz Sławek i Przyjaciele.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Choinka z plastikowych butelek. / Fot Tatiana Adonis Tak wyglądała przestrzeń edukacyjnej zabawy. / Fot Tatiana Adonis Tak wyglądała przestrzeń edukacyjnej zabawy. / Fot Tatiana Adonis

Przed salą koncertową na Jordankach i na moście przysiadły kolejny anioły. W Toruniu jest ich już dziewięć

2025-12-20, 22:02

2025-12-20, 22:02
Tragedia w Sępólnie Krajeńskim. W pożarze budynku gospodarczego zginęła jedna osoba

2025-12-20, 21:37

2025-12-20, 21:37
W toruńskiej Sercowni odbyła się wigilia dla osób w kryzysie bezdomności

2025-12-20, 20:45

2025-12-20, 20:45
Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w Charkowie

2025-12-20, 20:38

2025-12-20, 20:38
Święta coraz bliżej. We włocławskim ratuszu zorganizowano miejską wigilię

2025-12-20, 19:41

2025-12-20, 19:41
Zderzenie czterech pojazdów w Kłódce pod Grudziądzem [zdjęcia]

2025-12-20, 18:14

2025-12-20, 18:14
Inowrocław. Pijany poszedł z psem na spacer. Zwierzę nie przeżyło

2025-12-20, 18:12

2025-12-20, 18:12
Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [wideozdjęcia]

2025-12-20, 16:50

2025-12-20, 16:50
Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2025-12-20, 15:36

2025-12-20, 15:36

