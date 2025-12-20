W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

2025-12-20, 13:55 Robert Duliński / Redakcja

Warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Warsztaty zorganizowało Nadleśnictwo Dobrzejewice. Wydarzenie jest wyjątkowe, bo skierowane zarówno do dorosłych, jak i ich pociech.

Podczas warsztatów wszyscy chętni mieli okazję wykonać bożonarodzeniowe stroiki. Jako materiał posłużyło wszystko to, co można znaleźć w lesie.



- Każdy z naszych warsztatów wyjdzie z własnym stroikiem stworzonym z pachnących choinek z naturalnymi ozdobami. Szyszki, kora, ozdoby z drewna - wymienia Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice.



- Uwielbiam takie inspiracje - mówi jedna z uczestniczek warsztatów. - Przyklejam to, co uważam, że się nadaje. I tak mi najlepiej wychodzi.



- Wykorzystałam korę, iglaki, mech, szyszki i świeczkę. Wyszło przepięknie - mówi kolejna uczestniczka.



Współorganizatorem warsztatów był Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Aktywności lokalnej „Do Maksa”.