W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne
Warsztaty zorganizowało Nadleśnictwo Dobrzejewice. Wydarzenie jest wyjątkowe, bo skierowane zarówno do dorosłych, jak i ich pociech.
Podczas warsztatów wszyscy chętni mieli okazję wykonać bożonarodzeniowe stroiki. Jako materiał posłużyło wszystko to, co można znaleźć w lesie.
- Każdy z naszych warsztatów wyjdzie z własnym stroikiem stworzonym z pachnących choinek z naturalnymi ozdobami. Szyszki, kora, ozdoby z drewna - wymienia Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice.
- Uwielbiam takie inspiracje - mówi jedna z uczestniczek warsztatów. - Przyklejam to, co uważam, że się nadaje. I tak mi najlepiej wychodzi.
- Wykorzystałam korę, iglaki, mech, szyszki i świeczkę. Wyszło przepięknie - mówi kolejna uczestniczka.
Współorganizatorem warsztatów był Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Aktywności lokalnej „Do Maksa”.