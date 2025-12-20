W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

2025-12-20, 13:55  Robert Duliński / Redakcja
Warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Warsztaty zorganizowało Nadleśnictwo Dobrzejewice. Wydarzenie jest wyjątkowe, bo skierowane zarówno do dorosłych, jak i ich pociech.

Podczas warsztatów wszyscy chętni mieli okazję wykonać bożonarodzeniowe stroiki. Jako materiał posłużyło wszystko to, co można znaleźć w lesie.

- Każdy z naszych warsztatów wyjdzie z własnym stroikiem stworzonym z pachnących choinek z naturalnymi ozdobami. Szyszki, kora, ozdoby z drewna - wymienia Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice.

- Uwielbiam takie inspiracje - mówi jedna z uczestniczek warsztatów. - Przyklejam to, co uważam, że się nadaje. I tak mi najlepiej wychodzi.

- Wykorzystałam korę, iglaki, mech, szyszki i świeczkę. Wyszło przepięknie - mówi kolejna uczestniczka.

Współorganizatorem warsztatów był Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Aktywności lokalnej „Do Maksa”.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
Warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych w Toruniu. / Fot. Robert Duliński Warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Region

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [zdjęcia]

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [zdjęcia]

2025-12-20, 16:50
Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2025-12-20, 15:36
Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

2025-12-20, 12:27
Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

2025-12-20, 11:31
Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. Dzielmy się - nie marnujmy

Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”

2025-12-20, 09:32
Kolizja w Pikutkowie między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Są utrudnienia na DK 62

Kolizja w Pikutkowie między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Są utrudnienia na DK 62

2025-12-20, 08:58
Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas

Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas

2025-12-20, 07:58
Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

2025-12-19, 20:03
Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

2025-12-19, 18:55

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę