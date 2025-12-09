Osoby z niepełnosprawnościami stworzyły cudowne rękodzieła. Zakupy w szczytnym celu w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-09, 07:55  Michał Zaręba/Redakcja
W Toruniu odbyła się 37. wystawa Rękodzieła Osób z Niepełnosprawnościami „My też potrafimy”/fot. Michał Zaręba

W Toruniu odbyła się 37. wystawa Rękodzieła Osób z Niepełnosprawnościami „My też potrafimy”/fot. Michał Zaręba

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w poniedziałek (8 grudnia) odbyła się 37. wystawa Rękodzieła Osób z Niepełnosprawnościami „My też potrafimy”. Prace przygotowali podopieczni domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i uczniowie szkół specjalnych.

Można było kupić bombki, bożonarodzeniowe kartki, stroiki, aniołki, a nawet krasnale na słoiku. Wystawcy nie kryli satysfakcji z tego, że mogą zrobić coś dobrego dla innych. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Milena Skopińska mówi, że dzięki temu wydarzeniu osoby z niepełnosprawnościami mają przestrzeń do wykazania się swoimi umiejętnościami. - To przestrzeń, gdzie ci ludzie mogą pokazać wszystkim wyroby swojej kreatywności i pokazać, jak realizują swoje pasje. Chcą nam dać namiastkę tego, jak widzą świat - dodała.

Dochód ze sprzedaży trafi na bieżącą działalność placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba Osoby z niepełnosprawnościami wystawiły na sprzedaż swoje rękodzieła/fot. Michał Zaręba

