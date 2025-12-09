Bydgoszcz sprzed stu lat uwieczniona na zdjęciach. Wydano specjalny album

Kilka zdjęć z albumu „Kapsuła Czasu. Fotograficzna opowieść o Bydgoszczy i okolicach z początku XX wieku”/fot. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy z dawnych lat można zobaczyć w nowym albumie wydanym przez bydgoski oddział Archiwum Państwowego. Jego nazwa to „Kapsuła Czasu. Fotograficzna opowieść o Bydgoszczy i okolicach z początku XX wieku”.
Album składa się z ponad 250 zdjęć, które dokumentują ważne dla miasta wydarzenia, ale też codzienne życie bydgoszczan. Rozdziały poświęcone są Śródmieściu i Staremu Miastu, Wzgórzu Dąbrowskiego, Kanałowi Bydgoskiemu i Brdzie. Przedstawiono także parady, wizytę cesarza niemieckiego Wilhelma II oraz niedzielne wycieczki do Rynkowa i Opławca. Sporą część fotografii wykonano w okolicach Bydgoszczy m.in. w Rynarzewie czy Ostromecku. Całość uzupełniają zdjęcia z wycieczki statkiem nad Bałtyk.
Album trafił do zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w 2013 roku. Stanisław Błażejewski, jeden z kustoszy wystawy „Archiwalna dokumentacja audiowizualna”, poszukując ciekawych fotografii spoza zasobu archiwum, znalazł na jednej ze stron internetowych zdjęcia Starego Fordonu. Kontakt z wystawcą zaowocował informacjami o właścicielu albumu. Niepowtarzalna treść i wartość historyczna zdjęć przesądziły o rozpoczęciu rozmów o zakupie.
To pokaźna księga w twardej, płóciennej oprawie. Jego stan zachowania jest oceniany na dostateczny i wciąż trwają prace konserwatorskie. Zdjęcia wykonano aparatem miechowym, wielkoformatowym na szklane negatywy. Większości nie podpisano. Nigdzie nie widnieje także nazwisko ich autora. Spekuluje się, że autorem był Władysław Dziurla, wówczas młody właściciel sklepu Kosmos z aparatami i sprzętem fotograficznym przy ulicy Dworcowej.
Obok Krzysztofa Klapki i Luizy Pawlak z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy twórcami publikacji „Kapsuła Czasu. Fotograficzna opowieść o Bydgoszczy i okolicach z początku XX wieku” są kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz i kolekcjonerka bydgostianów Anna Perlik–Piątkowska. Drugim wydawcą albumu jest bydgoskie Wydawnictwo Pejzaż, a za skład publikacji odpowiadała Ewa Stadnicka.
„Kapsuła Czasu” jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa Pejzaż oraz w bydgoskich księgarniach.
