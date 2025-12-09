Aneta Jędrzejewska: Na HMŚ samorząd wyda ponad 30 milionów [Rozmowa Dnia]

2025-12-09, 08:50  Maciej Wilkowski/Redakcja
Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego/fot. Tomasz Kaźmierski

– Przed nami olbrzymie wydarzenie. Zapracowaliśmy sobie na to, by móc ją organizować – tak o halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce powiedziała w Rozmowie Dnia Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. HMŚ to nie jedyny temat, jaki został poruszony. Pojawiła się też m.in. kwestia możliwości przywrócenia linii kolejowej Bydgoszcz-Koronowo-Tuchola.

Lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata od jakiegoś czasu napędzają nasz region. Już w marcu przyszłego roku do Torunia przyjadą najlepsi lekkoatleci globu, by rywalizować o medale.

Czy kujawsko-pomorskie jest gotowe na wydarzenie? – Przygotowania są na ostatniej prostej. Z jednej strony domykamy sprawy infrastrukturalne, z drugiej są jeszcze kwestie organizacyjne – powiedziała wicemarszałek. – Przed nami olbrzymie wydarzenie. Zapracowaliśmy sobie na to, by móc je organizować – dodała.

Wraz z kolejnymi ogłoszeniami nie brakuje głosów niezadowolenia. Te dotyczą m.in. wysokich cen biletów. By obejrzeć całą imprezę w hali, trzeba wydać grubo powyżej tysiąca złotych. – Jeśli chodzi o bilety, wspomnę, że jesteśmy współorganizatorem wraz z World Athletics, dlatego też nie na wszystko mamy wpływ – zaznaczyła Aneta Jędrzejewska.

Impreza to także koszty. Ile na nią wyda województwo? – Całościowo jest to kwota ponad 30 milionów złotych – przyznała rozmówczyni, zaznaczając jednak, iż mowa bardziej o inwestycji, aniżeli wydatku. – To niesamowita promocja regionu. By mówić o mierzalnych efektach, trzeba poczekać kilka lat. Dla przykładu bardzo dbamy o turystykę i myślę, że promocja przez HMŚ przyniesie korzyści w tym zakresie – stwierdziła.

W rozmowie zahaczono również o temat możliwości przywrócenia linii kolejowej Bydgoszcz-Koronowo-Tuchola. – Nie wiadomo, czy zostanie uruchomiona. M.in. na kilkukilometrowym odcinku tej linii nie ma torów. Tam, gdzie tory są, nie dałoby się osiągnąć satysfakcjonującej prędkości. Nie posiadamy też taboru spalinowego, a nie mamy środków na pozyskanie go. Problem mogłoby rozwiązać połączenie pociągu z autobusem – opisała problemy Aneta Jędrzejewska. – Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo nawet projekty załatwiane od ręki realizowane są co najmniej 5 lat – dodała.

Cała rozmowa dnia poniżej.

Rozmowa Dnia z Anetą Jędrzejewską. Rozmawiał Maciej Wilkowski

