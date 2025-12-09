Aneta Jędrzejewska: Na HMŚ samorząd wyda ponad 30 milionów [Rozmowa Dnia]

Region
Osoby z niepełnosprawnościami stworzyły cudowne rękodzieła. Zakupy w szczytnym celu w Toruniu [zdjęcia]Michał Zaręba/Redakcja 2025-12-09, 07:55
W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w poniedziałek (8 grudnia) odbyła się 37. wystawa Rękodzieła Osób z Niepełnosprawnościami „My też potrafimy”… Czytaj dalej »
„Stalowe Anioły” rozdane. Mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego zostali wyróżnieniMonika Kaczyńska/Redakcja 2025-12-09, 06:55
„Stalowe Anioły” to nagrody przyznawane przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w działalności społecznej. W tym roku przyznano dziewięć… Czytaj dalej »
Działania szpitali na wypadek sytuacji kryzysowej. Konferencja z udziałem wojskowych [zdjęcia]Natasza Trzebuchowska/Redakcja 2025-12-08, 20:56
Jak szpitale powinny przygotować się na wypadek sytuacji kryzysowej? O planowaniu i organizacji zabezpieczenia medycznego rozmawiali w poniedziałek (8 grudnia)… Czytaj dalej »
Sto osób zatrzymanych w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii. Wśród nich mieszkaniec Włocławka [zdjęcia]Marek Ledwosiński/Redakcja 2025-12-08, 20:15
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło ogólnopolską akcję pod kryptonimem „Game over”, wymierzoną przeciw producentom, kolporterom… Czytaj dalej »
Uciekał skradzioną ciężarówką, teraz Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu postawiła mu zarzutyMarcin Glapiak/Redakcja 2025-12-08, 19:30
Mężczyzna ukradł pojazd ciężarowy w Kruszwicy i dojechał nim aż do Bydgoszczy. W końcu został zatrzymany po brawurowym pościgu. Teraz usłyszał aż… Czytaj dalej »
Joanna Mucha: Myślę, że Szymon Hołownia wystartuje w wyborach na szefa Polski 2050Maciej Wilkowski/Redakcja 2025-12-08, 17:55
Kto będzie szefem Polski 2050? Obecnie kandydatami na to stanowisko są: Ryszard Petru, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska… Czytaj dalej »
Na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy świętowano 50-lecie jednego z wydziałówMagda Jasińska / Redakcja 2025-12-08, 15:30
Na estradzie sali symfonicznej wystąpili jazzmani i chóry. Publiczność mogła również posłuchać nagrania z sali organowej. Czytaj dalej »
Nożownik odpowie za usiłowanie dokonania zabójstwa. Wobec Alana B. skierowano akt oskarżeniaTatiana Adonis/Redakcja 2025-12-08, 14:57
Sprawą 37-letniego nożownika z Tucholi zajmie się sąd. Przez Alana B., ugodzony nożem mężczyzna trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na… Czytaj dalej »
Kierowca skradzionej ciężarówki z burakami, którą ścigano po regionie, kierował pod wpływem metaamfetaminy [zdjęcia]Redakcja 2025-12-08, 13:55
O sprawie informowaliśmy już w weekend. 30-latek wpadł w ręce bydgoskich policjantów na Rondzie Toruńskim, gdzie zatrzymano go po pościgu. Cała historia… Czytaj dalej »
