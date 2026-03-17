Toruń odlicza dni do rozpoczęcia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce

2026-03-17, 17:10 Monika Kaczyńska/DW

Budowa strefy kibica na Rynku Nowomiejskim w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Sportowcy z całego świata zjeżdżają do Torunia! Już za trzy dni w mieście rozpoczną się Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 26.

Trwają ostatnie przygotowania, m.in. na Rynku Nowomiejskim, gdzie powstaje miasteczko kibica. - A tam duży namiot, w którym można będzie spotkać się ze sportowcami - wyjaśnia Beata Sawińska, pełnomocniczka marszałka województwa ds. organizacji mistrzostw. - Wydarzenia będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Będzie również strefa z wirtualnymi grami, grami lekkoatletycznymi dla dzieci - dodaje.



Na Rynku Nowomiejskim kibice spróbują swoich sił na bieżni, zobaczą, na czym polegają poszczególne dyscypliny.

Strefa kibica będzie działać od piątku do niedzieli od godz. 10 do 22.

Ceremonia otwarcia mistrzostw w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń w piątek o godz. 17.20.

Zawody potrwają do niedzieli.