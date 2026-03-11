Toruń myśli o kolejnej, dużej imprezie sportowej. Reporter PR PiK ustalił, kto może wyłożyć pieniądze

2026-03-11, 13:30  Michał Zaręba/DW
- Rozmawiamy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w kontekście Mistrzostw Europy - powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Samorząd województwa jest gotowy finansowo wesprzeć starania Torunia o organizację Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce. Taka deklaracja padła podczas konferencji poświęconej Halowym Mistrzostwom Świata, które od 20 do 22 marca będą rozgrywane w Arenie Toruń.

- Myślimy o kolejnych przedsięwzięciach. Rozmawiamy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w kontekście Mistrzostw Europy - powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.

O możliwość wsparcia inicjatywy organizowania w Toruniu kolejnej, dużej, sportowej imprezy przez Urząd Marszałkowski zapytał reporter PR PiK.

- Zawsze samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest na to gotowy, co widać po naszym zaangażowaniu we wcześniejsze tego typu przedsięwzięcia - odpowiedział Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa. - Traktujemy to jako jedną z najlepszych dźwigni promocyjnych naszego województwa, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I na pewno będziemy bardzo poważnie rozważać wszelkie konkretne oferty, które będą na stole - dodał.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

