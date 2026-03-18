HMŚ przyniosą regionowi korzyści. Dzięki inwestycjom na zbrojenia powstanie wiele stanowisk pracy [Rozmowa Dnia]

2026-03-18, 09:06

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki/fot. Zdzisław Nawrat/Archiwum

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki był gościem środowej (18 marca) „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK. Tematami były Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 26, inwestycje na zbrojenia w regionie oraz rozbudowa Filharmonii Pomorskiej.

W dniach 20-22 marca w Toruniu odbędzie się wielkie lekkoatletyczne święto. Jakie korzyści przyniesie całemu regionowi? - Pozytywy będą na wielu poziomach, w tym na tym najważniejszym, promocyjnym, gdyż z transmisją z Kujaw i Pomorza będziemy obecni bezpośrednio w 120 krajach na świecie - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Ta promocja przekłada się na dobry wizerunek oraz zainteresowanie turystyczne. Ta impreza ma też wpływ na aktywność fizyczną mieszkańców i zachowania prozdrowotne - dodaje. Ekwiwalent promocyjny, jaki uzyska nasze województwo dzięki Halowym Mistrzostwom Świata, już jest na poziomie 28 milionów złotych, a niewykluczone, że wyniesie blisko 50 milionów.



W toruńskich, a nawet i w bydgoskich hotelach nie ma już miejsc dla kibiców. Z tego względu muszą oni szukać noclegu w mniejszych miejscowościach, które finansowo mogą zarobić na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Podobnie jak lokalni przewoźnicy.



Miliardy dla firm zbrojeniowych w regionie



Regionalne firmy zbrojeniowe, jak Belma, Nitro-Chem czy Wojskowe Zakłady Uzbrojenia zyskają miliardy złotych. Marszałek Piotr Całbecki przyznaje, że każda taka inwestycja to potężny zastrzyk dla polskiego PKB. - Firmy, zwiększając swoje moce produkcyjne, nieważne w jakiej branży, po prostu przyczyniają się do poprawy tego wskaźnika, a przez to także do wzrostu zarobków i lepszych stanowisk pracy - mówi samorządowiec. - Dodajmy, że inwestycje w Nitro-Chemie, w Belmie czy w WZU w Grudziądzu to przecież inwestycje w najwyższe technologie, a to oznacza podwyższenie jakości zapotrzebowania na siłę roboczą. Mają co robić wyższe uczelnie, szczególnie o kierunkach technicznych czy szkoły zawodowe, które kształcą danych kierunkach. Dzięki dofinansowaniu powstanie wiele nowych miejsc pracy, we wspomnianych firmach wzrośnie sprzedaż, a to przełoży się na wzrost PKB oraz rentowność i zyski - dodaje Piotr Całbecki.



Powstanie droga ekspresowa 15?



Marszałek Piotr Całbecki ma nadzieję, że plany dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa militarnego pomogą w przekonaniu rządu do budowy drogi ekspresowej 15, która w naszym regionie połączyłaby między innymi Brodnicę, Toruń i Inowrocław. Za powstaniem trasy lobbują marszałkowie czterech województw. W przyszłym tygodniu spotkanie w tej sprawie, z przedstawicielami rządu, odbędzie się w Opolu. Marszałek naszego województwa przyznał, że już teraz w naszym regionie powstają drogi z pieniędzy na obronność. - Za bardzo duże pieniądze powstaje kilka odcinków dróg wojewódzkich. Na ten cel pozyskaliśmy setki milionów złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej - mówi Piotr Całbecki.



Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej



W lutym informowaliśmy o przetargu na generalnego wykonawcę, który zajmie się rozbudową Filharmonii Pomorskiej. Przyjmowanie wniosków zakończy się w czwartek (19 marca). - Do tej pory zgłosiło się sześć firm - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK Piotr Całbecki.



