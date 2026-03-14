Krzysztof Gawkowski: Jeśli chodzi o zbrojenie, nie ma ważniejszego miejsca na mapie Polski niż Bydgoszcz

2026-03-14, 15:25 Agata Raczek / TB

Wicepremier zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK, że w poniedziałek (16.03) dojdzie do podpisania dwóch ważnych umów.

- Marzec to bardzo dobry miesiąc dla bydgoskich firm zbrojeniowych. Zarówno Belma, jak i Nitrochem będą podpisywały umowy, które pozwolą na rozbudowę zakładów, zwiększanie produkcji, a przede wszystkim zapewnią większe bezpieczeństwo Polski - mówi Krzysztof Gawkowski. - Przyjeżdżam z przedstawicielami innych resortów do Bydgoszczy, aby zapewnić to długoterminowe finansowanie i rozwój firm, bo dzisiaj nie ma ważniejszego miejsca na mapie Polski, jeśli chodzi o zbrojenie.



Dodatkowo wicepremier Gawkowski zapewnił, że mimo prezydenckiego weta ws. programu SAFE, rząd zdobędzie unijne środki dla bydgoskich spółek zbrojeniowych.



- Polski rząd zrobi wszystko, aby skorzystać z programów SAFE. Te pieniądze są na wzrost produkcji w zakładach zbrojeniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - mówi. - Nitrochem i WZL mogą być spokojne. Na pewno doprowadzimy do tego, aby mogły się rozbudowywać. Nic nie pozwoli na to, aby - tak jak chciał prezydent - wyrzucić te pieniądze do kosza.



Przypomnijmy, po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE, rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Przy takim rozwiązaniu, zgoda Karola Nawrockiego nie jest potrzebna. Prezydent zagroził rządowi konsekwencjami prawnymi.



Dodatkowo w minionym tygodniu prezydent przedstawił wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim własną – jak mówił – alternatywę do programu, czyli „Polski SAFE 0 proc.”. W Sejmie złożony już został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.



Prezydencki projekt zakłada utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego.