Bydgoski Nitro-Chem zwiększy produkcję. Powstanie druga instalacja do wytwarzania materiałów wybuchowych

2026-03-16, 17:55  Sława Skibińska-Dmitruk/BN
Przedstawiciele Nitro-Chemu podpisali umowę z firmą PROZAP na stworzenie drugiej instalacji do wytwarzania wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Bydgoski Nitro-Chem podwoi produkcję trotylu. Przedstawiciele spółki podpisali umowę z firmą PROZAP na stworzenie drugiej instalacji do wytwarzania wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych. Będzie ona gotowa w ciągu kilku najbliższych lat.

W uroczystości wziął udział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Podwojenie produkcji Nitro-Chemu postawi ten zakład w roli głównego partnera gwarantującego bezpieczeństwo na świecie - powiedział. - Podwojona produkcja trotylu będzie stanowiła niebywałą przewagę konkurencyjną, która da Polsce możliwości dyplomatyczne. Trotyl jest elementem budowy broni, ale też budowy zapotrzebowania na bezpieczeństwo - dodał wicepremier.

Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota zaznaczył, że Nitro-Chem jest jednym z najważniejszych zakładów nie tylko w Polsce, ale także w NATO. - NATO polega na Bydgoszczy, jeśli chodzi o materiały wysokoenergetyczne. Nie ma lepszego trotylu niż ten z Nitro-Chemu - dodał.

- Hasło „produkujemy bezpieczeństwo” szczególny wymiar zyskuje właśnie w bydgoskim Nitro-Chemie - mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. - Nigdzie indziej to hasło, a także przekonanie, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest liderem polskiego przemysłu obronnego nie znajduje lepszego wymiaru - dodał.

W czasie konferencji pojawiły się także podziękowania dla załogi Nitro-Chemu. Przypomnijmy, zakład zatrudnia ponad pół tysiąca osób. Produkty spółki trafiają niemal na wszystkie kontynenty. 70 proc. produkcji trafia do Stanów Zjednoczonych.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę