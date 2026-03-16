Bydgoski Nitro-Chem zwiększy produkcję. Powstanie druga instalacja do wytwarzania materiałów wybuchowych

2026-03-16, 17:55 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Przedstawiciele Nitro-Chemu podpisali umowę z firmą PROZAP na stworzenie drugiej instalacji do wytwarzania wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Bydgoski Nitro-Chem podwoi produkcję trotylu. Przedstawiciele spółki podpisali umowę z firmą PROZAP na stworzenie drugiej instalacji do wytwarzania wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych. Będzie ona gotowa w ciągu kilku najbliższych lat.

W uroczystości wziął udział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Podwojenie produkcji Nitro-Chemu postawi ten zakład w roli głównego partnera gwarantującego bezpieczeństwo na świecie - powiedział. - Podwojona produkcja trotylu będzie stanowiła niebywałą przewagę konkurencyjną, która da Polsce możliwości dyplomatyczne. Trotyl jest elementem budowy broni, ale też budowy zapotrzebowania na bezpieczeństwo - dodał wicepremier.



Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota zaznaczył, że Nitro-Chem jest jednym z najważniejszych zakładów nie tylko w Polsce, ale także w NATO. - NATO polega na Bydgoszczy, jeśli chodzi o materiały wysokoenergetyczne. Nie ma lepszego trotylu niż ten z Nitro-Chemu - dodał.



- Hasło „produkujemy bezpieczeństwo” szczególny wymiar zyskuje właśnie w bydgoskim Nitro-Chemie - mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. - Nigdzie indziej to hasło, a także przekonanie, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest liderem polskiego przemysłu obronnego nie znajduje lepszego wymiaru - dodał.



W czasie konferencji pojawiły się także podziękowania dla załogi Nitro-Chemu. Przypomnijmy, zakład zatrudnia ponad pół tysiąca osób. Produkty spółki trafiają niemal na wszystkie kontynenty. 70 proc. produkcji trafia do Stanów Zjednoczonych.