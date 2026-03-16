Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy. „To najważniejsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o uzbrojenie”

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Tomasz Kaźmierski
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyjedzie w poniedziałek do Bydgoszczy. W jego obecności mają zostać podpisane ważne umowy dla lokalnych firm zbrojeniowych.
Chodzi o bydgoskie spółki Belma i Nitro-Chem, które planują rozbudowę zakładów i zwiększenie produkcji. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem PiK wicepremier Krzysztof Gawkowski, inwestycje mają wzmocnić bezpieczeństwo Polski.
– Przyjeżdżamy z przedstawicielami innych resortów do Bydgoszczy, żeby zapewnić długoterminowe finansowanie i rozwój firm, bo dziś - jeśli chodzi o uzbrojenie - nie ma ważniejszego miejsca na mapie Polski, niż Bydgoszcz – tłumaczył Krzysztof Gawkowski. – Same wydarzenia poniedziałkowe mają związek z podpisywaniem umów na wzrost produkcji, a także rozbudowę zakładów Belma i Nitro-Chem. (…)
Podczas poniedziałkowej wizyty w Bydgoszczy, wicepremier i minister cyfryzacji spotka się także z bydgoskimi licealistami. Poprowadzi lekcję na temat cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, które ograniczą dzieciom poniżej 15. roku życia dostęp do mediów społecznościowych. Wicepremier Gawkowski uważa te regulacje za potrzebne. Liczy na to, że ustawa będzie gotowa w tym roku.
Zapowiedź Agaty Raczek
Wicepremier Krzysztof Gawkowski i spotkaniu z licealistami
