Zablokowanie programu SAFE przyniosłoby ogromne straty dla regionu - mówi Krzysztof Gawkowski [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-17, 08:57 Maciej Wilkowski/DW

Krzysztof Gawkowski/ Fot. Izabela Langner

Czy firmy zbrojeniowe z naszego regionu zyskają na programie „Polska Zbrojna"? Co stracą z powodu zawetowania unijnego programu SAFE? Czy wojna na Bliskim Wschodzie ma wpływ na nasze cyberbezpieczeństwo? To główne tematy, jakie Maciej Wilkowski podjął w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim.

- Zablokowanie programu SAFE przyniosłoby ogromne straty dla naszego regionu - mówił Krzysztof Gawkowski. - Gdyby - niestety - decyzja prezydenta o wecie programu SAFE weszła w życie, to pieniędzy dla Nitro-Chemu, dla Belmy, dla zakładów w Grudziądzu by nie było, ludzie straciliby możliwość rozwoju. Z firmami z rynku zbrojeniowego z województwa kujawsko-pomorskiego kooperuje ponad 890 firm - małych i dużych. One wszystkie straciłyby możliwości rozwoju i pieniądze, także dla swoich rodzin - dodał.





Wicepremier mówił też, że rząd znalazł sposób, by pieniądze z programu SAFE otrzymać i że trafią one m.in. do firm zbrojeniowych w Bydgoszczy i naszym regionie.

