Pożar domku letniskowego w Koronowie. Gasiło go siedem zastępów straży pożarnej: WIDEO [AKTUALIZACJA]

2026-05-11, 15:06 Natasza Trzebuchowska/KB

Pożar na działkach w Koronowie/fot. KM PSP Bydgoszcz

Straty będą bardzo duże - oceniają strażacy, którzy walczyli z pożarem domku letniskowego w Koronowie pod Bydgoszczą. Ogień wybuchł na terenie ogródków działkowych przy ulicy Piaskowej. Palił się drewniany domek typu Brda i dwie przyczepy.

- Nikt nie ucierpiał, ale niemal wszystko doszczętnie spłonęło - mówi Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.

- Na szczęście udało się nam nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia na kolejne ogródki działkowe, a istniało takie zagrożenie. Jeżeli chodzi o przyczynę pożaru - zbyt wcześnie, żeby mówić nawet o takiej prawdopodobnej przyczynie zdarzenia. Będzie ona ciężka do ustalenia z uwagi na to, że w momencie, gdy strażacy przybyli na miejsce, to praktycznie cała kubatura tego domku już była objęta pożarem. Dla nas - straży pożarnej - najważniejsza informacje jest taka, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej. Po kilkudziesięciu minutach pożar został opanowany.



