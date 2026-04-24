2026-04-24, 18:38 Agata Raczek/PAP/BN

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”/fot. Agata Raczek

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z wiceministrem Pawłem Olszewskim uczestniczyli w podpisaniu umów w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”. Blisko 33 miliony złotych trafi na wzmocnienie ochrony systemów wodociągowych w regionie.

Krzysztof Gawkowski powiedział w Bydgoszczy, że Ministerstwo Cyfryzacji zdiagnozowało w 2025 roku obecność coraz częstszych i większych ataków na zakłady wody i kanalizacji. - To ta infrastruktura krytyczna stała się jednym z tych obszarów, które miały paraliżować życie mieszkańców poprzez ataki, które dokonywane były ze strony różnego rodzaju adwersarzy - mówi wicepremier.



Z kolei wiceminister Paweł Olszewski zakomunikował, że w naszym regionie zostaną podpisane łącznie 42 umowy. - W piątek (24 kwietnia) podpisaliśmy ich 14, na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Generalnie więcej niż 30 milionów trafi do kujawsko-pomorskich wodociągów - dodaje polityk.



Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? - Z jednej strony jest to wymiar organizacyjny, będą to środki na wdrożenie procedur i audyty bezpieczeństwa; wymiar techniczny - na zakup i modernizację urządzeń, systemów oraz aplikacji, które będą zabezpieczały wodociągi oraz obszar kompetencyjny - szkolenia, warsztaty i tym podobne - informuje Paweł Olszewski.







Zakres projektów obejmuje trzy kluczowe obszary: organizacyjny, techniczny i kompetencyjny. Działania koncentrują się na:

modernizacji infrastruktury IT,

wzmacnianiu bezpieczeństwa środowisk OT,

porządkowaniu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

rozwoju systemów monitorowania i reagowania na incydenty,

szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej. „Cyberbezpieczne Wodociągi" to pierwszy tak szeroki projekt skierowany do samorządów i spółek wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Całkowita wartość programu wynosi ponad 613 milionów złotych.



Bydgoszcz - 1 257 776,95 zł

Szubin - 1 119 705 zł

Łabiszyn - 1 111 425 zł

Tuchola - 1 030 427,72 zł

Barcin - 992 562,00 zł

Pakość - 983 427,20 zł

Dobrcz - 687 520,11 zł

Gostycyn - 595 507,50 zł

Pruszcz - 499 798,50 zł

Mogilno - 442 000 zł

Sępólno Krajeńskie - 427 570 zł

Janikowo - 314 070,75 zł