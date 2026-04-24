Blisko 33 miliony złotych trafi na wzmocnienie ochrony systemów wodociągowych w regionie

2026-04-24, 18:38  Agata Raczek/PAP/BN
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”/fot. Agata Raczek

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z wiceministrem Pawłem Olszewskim uczestniczyli w podpisaniu umów w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”. Blisko 33 miliony złotych trafi na wzmocnienie ochrony systemów wodociągowych w regionie.

Krzysztof Gawkowski powiedział w Bydgoszczy, że Ministerstwo Cyfryzacji zdiagnozowało w 2025 roku obecność coraz częstszych i większych ataków na zakłady wody i kanalizacji. - To ta infrastruktura krytyczna stała się jednym z tych obszarów, które miały paraliżować życie mieszkańców poprzez ataki, które dokonywane były ze strony różnego rodzaju adwersarzy - mówi wicepremier.

Z kolei wiceminister Paweł Olszewski zakomunikował, że w naszym regionie zostaną podpisane łącznie 42 umowy. - W piątek (24 kwietnia) podpisaliśmy ich 14, na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Generalnie więcej niż 30 milionów trafi do kujawsko-pomorskich wodociągów - dodaje polityk.

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? - Z jednej strony jest to wymiar organizacyjny, będą to środki na wdrożenie procedur i audyty bezpieczeństwa; wymiar techniczny - na zakup i modernizację urządzeń, systemów oraz aplikacji, które będą zabezpieczały wodociągi oraz obszar kompetencyjny - szkolenia, warsztaty i tym podobne - informuje Paweł Olszewski.

„Cyberbezpieczne Wodociągi” to pierwszy tak szeroki projekt skierowany do samorządów i spółek wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Całkowita wartość programu wynosi ponad 613 milionów złotych.

Zakres projektów obejmuje trzy kluczowe obszary: organizacyjny, techniczny i kompetencyjny. Działania koncentrują się na:
  • modernizacji infrastruktury IT,
  • wzmacnianiu bezpieczeństwa środowisk OT,
  • porządkowaniu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • rozwoju systemów monitorowania i reagowania na incydenty,
  • szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej.
W województwie kujawsko-pomorskim wodociągi otrzymają niemal 33 milionów złotych wsparcia na wzmocnienie cyberochrony. Podpisane w piątek umowy obejmują projekty w 12 miastach, o łącznej wartości niemal 9,5 milionów złotych:
  • Bydgoszcz - 1 257 776,95 zł
  • Szubin - 1 119 705 zł
  • Łabiszyn - 1 111 425 zł
  • Tuchola - 1 030 427,72 zł
  • Barcin - 992 562,00 zł
  • Pakość - 983 427,20 zł
  • Dobrcz - 687 520,11 zł
  • Gostycyn - 595 507,50 zł
  • Pruszcz - 499 798,50 zł
  • Mogilno - 442 000 zł
  • Sępólno Krajeńskie - 427 570 zł
  • Janikowo - 314 070,75 zł

Relacja Agaty Raczek

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski/fot. Agata Raczek Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel/fot. Agata Raczek Wiceminister Paweł Olszewski/fot. Agata Raczek Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski

