W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”/fot. Agata Raczek
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wraz z wiceministrem Pawłem Olszewskim uczestniczyli w podpisaniu umów w ramach programu „Cyberbezpieczne Wodociągi”. Blisko 33 miliony złotych trafi na wzmocnienie ochrony systemów wodociągowych w regionie.
Krzysztof Gawkowski powiedział w Bydgoszczy, że Ministerstwo Cyfryzacji zdiagnozowało w 2025 roku obecność coraz częstszych i większych ataków na zakłady wody i kanalizacji. - To ta infrastruktura krytyczna stała się jednym z tych obszarów, które miały paraliżować życie mieszkańców poprzez ataki, które dokonywane były ze strony różnego rodzaju adwersarzy - mówi wicepremier.
Z kolei wiceminister Paweł Olszewski zakomunikował, że w naszym regionie zostaną podpisane łącznie 42 umowy. - W piątek (24 kwietnia) podpisaliśmy ich 14, na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Generalnie więcej niż 30 milionów trafi do kujawsko-pomorskich wodociągów - dodaje polityk. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? - Z jednej strony jest to wymiar organizacyjny, będą to środki na wdrożenie procedur i audyty bezpieczeństwa; wymiar techniczny - na zakup i modernizację urządzeń, systemów oraz aplikacji, które będą zabezpieczały wodociągi oraz obszar kompetencyjny - szkolenia, warsztaty i tym podobne - informuje Paweł Olszewski.
„Cyberbezpieczne Wodociągi” to pierwszy tak szeroki projekt skierowany do samorządów i spółek wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Całkowita wartość programu wynosi ponad 613 milionów złotych.
Zakres projektów obejmuje trzy kluczowe obszary: organizacyjny, techniczny i kompetencyjny. Działania koncentrują się na:
rozwoju systemów monitorowania i reagowania na incydenty,
szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej.
W województwie kujawsko-pomorskim wodociągi otrzymają niemal 33 milionów złotych wsparcia na wzmocnienie cyberochrony. Podpisane w piątek umowy obejmują projekty w 12 miastach, o łącznej wartości niemal 9,5 milionów złotych:
