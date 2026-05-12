Jedna osoba zginęła w wypadku na DK 91 niedaleko Torunia. Wstępne ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Jedna osoba zginęła w wypadku na DK 91 niedaleko Torunia/fot. KM PSP Toruń
Nie żyje jedna osoba, zginęła wskutek czołowego zderzenia ciężarówki z osobówką w Brzozie w powiecie toruńskim. Jak podaje toruńska policja, to kierujący audi 22-latek.
Do zdarzenia doszło we wtorek o godz. 16:06 na krajowej 91. Na miejscu pracowały służby, m.in. trzy zastępy Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.
Jak poinformowała PR PiK st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik kujawsko-pomorskich strażaków, droga na odcinku między Toruniem a Nowym Ciechocinkiem była całkowicie zablokowana. Ostatecznie utrudnienia zakończyły się o godz. 20:28.
Wstępne ustalenia policji
- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących pod nadzorem prokuratury wynika, że kierujący Audi 22-latek, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Man, którym kierował 41-letni mężczyzna - czytamy na stronie KMP w Toruniu.
Dokładną przyczynę i okoliczności wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.
