Zderzenie dwóch samochodów osobowych pod Wąbrzeźnem. Dwie osoby w szpitalu

2026-05-12, 13:38 Natasza Trzebuchowska/KB

Wypadek pod Wąbrzeźnem/fot. KP PSP Wąbrzeźno

Do wypadku doszło na wysokości wsi Fryzanowo. Autami podróżowało 7 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala - jedną przetransportowano karetką, a drugą śmigłowcem. Dwie osoby pozostają pod opieką medyków w miejscu zdarzenia.

20-latka kierująca audi została przewieziona do szpitala w Grudziądzu z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Trafił tam także jeden z czwórki pasażerów tego pojazdu.



Powodem wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez 20-latkę, po którym doszło do zderzenia z samochodem marki Fiat prowadzonym przez 51-letniego mężczyznę.





Jak poinformował PR PiK asp. Mateusz Żurawski z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - kierowcy fiata i jego pasażerom nic się nie stało.