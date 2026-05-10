Wypadek z udziałem policjantów w Minikowie. Trafili na badania do szpitala

2026-05-10, 09:02 Maciej Wilkowski / TB

Dwa policyjne motocykle i osobowy opel zderzyły się w sobotę (9.05) w Minikowie na drodze krajowej nr 10.

Jak przekazał PR PiK mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nakle, funkcjonariusze nie doznali żadnych poważniejszych obrażeń i po badaniach opuścili lecznicę. Nie ucierpiał nikt z podróżujących samochodem osobowym.





Jak doszło do tego zdarzenia? Szczegółów na razie nie znamy - jak przekazał nam rzecznik - trwa ustalanie okoliczności tego wypadku





