Prawie 900 zakładów z regionu może skorzystać z programu SAFE. Szansa dla inowrocławskiej INOFAMY?

2026-03-16, 19:37  Marcin Glapiak/BN
Konferencja senatora Ryszarda Brejzy/fot. Marcin Glapiak

- Mamy w naszym regionie dokładnie 899 zakładów, które mogą jeszcze skorzystać na wprowadzeniu przez rząd programu SAFE - mówił na poniedziałkowej (16 marca) konferencji prasowej senator Krzysztof Brejza.

Polityk zorganizował konferencję skupioną wokół programu SAFE. Powiedział również o strategicznych planach wobec Inowrocławia. - Jest brany pod uwagę projekt produkcji dronów w mieście lub istotnych elementów do nich - poinformował Ryszard Brejza.

Co więcej, środki z programu SAFE mogą być realną szansą dla będące w trudnej sytuacji finansowej inowrocławskiej INOFAMY. - Ten zakład, który jest spółką Skarbu Państwa, może być uratowany poprzez wprowadzenie środków z programu SAFE Unii Europejskiej - powiedział senator.

Relacja Marcina Glapiaka

