2026-03-14, 08:00 Marcin Glapiak/BN

Pięć nowych autobusów elektrycznych będzie jeździło po ulicach Inowrocławia/fot. Wikipedia/ilustracyjna

W zajezdni inowrocławskiego MPK zaparkowało pięć nowych autobusów elektrycznych. - Dążymy do tego, żeby transport publiczny w Inowrocławiu był całkowicie zeroemisyjny - mówi Polskiemu Radiu PiK zastępca prezydenta miasta Szymon Łepski.

- Będziemy również montować trzy ładowarki dwustanowiskowe - zapowiada.



Autobusy elektryczne będą miały również m.in. Internet czy klimatyzację. - To są bardzo nowoczesne autokary, są wyposażone w osiągnięcia techniczne, które obecnie są dostępne na rynku - mówi Szymon Łepski.



Obecnie trudno powiedzieć, kiedy można się spodziewać wyjazdu tych pojazdów na inowrocławskie drogi. - Powinny się pojawić w bardzo krótkim czasie, trzeba jeszcze zarejestrować te autobusy - informuje zastępca prezydenta Inowrocławia.



Koszt zakupu dziesięciu autobusów elektrycznych to ponad 16 milionów złotych, z czego 11 milionów pochodzi ze środków unijnych. Jeszcze w tym roku tabor inowrocławskiego MPK wzbogacą kolejne trzy nieco mniejsze autobusy elektryczne.



