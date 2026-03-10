Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]
Coraz bliżej budowy długo oczekiwanego basenu otwartego w Inowrocławiu. Miasto ogłosiło przetarg na tę inwestycje.
W miejscu starego basenu przy Parku Solankowym mają pojawić się nowe niecki, zjeżdżalnie i wodny plac zabaw. Przeprowadzony zostanie również remont istniejącej wieży do skoków oraz budynku technologicznego.
Inowrocławski ratusz pozyskał na ten cel z funduszy unijnych rekordową pulę 24 milionów złotych. Cała inwestycja kosztować będzie 35 milionów.