Cztery województwa chcą budowy drogi S15. Apel w tej sprawie samorządowcy podpisali w Toruniu

2026-03-09, 21:40  Michał Zaręba/DW
Marszałkowie czterech województw podpisali w Toruniu apel do rządu w sprawie budowy drogi ekspresowej S15 - z Olsztyna do Opola/Fot. Michał Zaręba

Marszałkowie czterech województw podpisali w Toruniu apel do rządu w sprawie budowy drogi ekspresowej S15 - z Olsztyna do Opola/Fot. Michał Zaręba

Według koncepcji droga z Olsztyna do Opola w naszym regionie ma przebiegać między innymi przez Brodnicę, Toruń oraz Inowrocław.

Liczy 470 kilometrów i łączy 80 gmin. Marszałkowie czterech województw podpisali w Toruniu apel do rządu w sprawie budowy drogi ekspresowej S15 - z Olsztyna do Opola (wiodącej między innymi przez nasz region).

- To potężny projekt, który na pewno otwiera możliwości rozwoju małych, mniejszych i średnich ośrodków. W samych gminach, przez które przebiega, mieszka obecnie półtora miliona osób - argumentuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki.

- To ważna dla nas trasa - przyznaje Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Łączy nas m.in. z województwem kujawsko-pomorskim, z którym mamy przyjemność współpracować w różnych obszarach - dodaje.

Samorządowcy przekonują, że inwestycja sprawi, że duże miasta staną otworem przed mieszkańcami wielu miejscowości.

- Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, a więc ważne ośrodki, które mają określone znaczenie gospodarcze - wymienia Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego uważa, że potrzebne jest połączenie północ-południe.

- Jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy o obronnym znaczeniu dróg - zauważa Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Natomiast S15 wyznaczona jest we wschodniej flance NATO, w regionie szczególnie ważnym. Będzie to kolejna droga, która zapewni lepszą dostępność północno-wschodniej Polski - dodaje.

Było to kolejne spotkanie w sprawie wpisania inwestycji do planów krajowych. W konferencji wzięli też udział parlamentarzyści i samorządowcy. Zabrakło przedstawiciela ministerstwa infrastruktury.
Relacja Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby

