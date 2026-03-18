Wybuch drona i wielu rannych. Na szczęście to tylko ćwiczenia bydgoskich służb

2026-03-18, 15:35 Tatiana Adonis/BN

W jedną z bydgoskich szkół uderzyły dwa drony. Jeden wybuchł, a drugi miał zainstalowany granat. Dziesięć osób zostało poszkodowanych - na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, jakie zorganizowano w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

To wspólna akcja policji, strażaków i ratowników medycznych. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie procedur i współdziałania różnych służb. - Ważne jest zgrywanie służb w tego typu zdarzeniach - mówi Tomasz Krajewski, dyrektor klas mundurowych Akademickich Liceów Ogólnokształcących i Technikum Dla Młodzieży.



Opowiedział również o ćwiczeniach, które odbyły się w bydgoskiej placówce. - Tutaj chodzi o zdarzenie terrorystyczne z użyciem drona, więc to jest strefa niebezpieczna dla zespołu ratownictwa medycznego - mówi. - Czekamy na ewakuację poszkodowanych przez straż pożarną i dopiero w wyznaczonej bezpiecznej strefie wykonujemy swoje medyczne czynności ratunkowe - dodaje.



Ćwiczeniom towarzyszyły wykłady i prelekcje dotyczące m.in. reagowania na zagrożenia terrorystyczne, ochrony ludności oraz najnowszych rozwiązań w medycynie ratunkowej.