Nie tylko poznańska uczelnia współpracuje z WZL nr 2. Robią to też studenci Politechniki Bydgoskiej

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy będą współpracować z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu/ Fot. UPP

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy będą współpracować z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Chodzi o technologie dronowe. Politechnika Bydgoska także współpracuje z przedsiębiorstwem - ale w nieco innym zakresie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otworzył niedawno nowy kierunek studiów. Stąd wzięło się podpisanie umowy z bydgoskim zakładem.

- Na naszym uniwersytecie już od wielu lat funkcjonuje laboratorium dronowe - mówi Iwona Cieślik, rzeczniczka poznańskiej uczelni. - Właśnie uruchomiony został nowy kierunek: sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe. Nasi studenci będą mogli praktycznie poćwiczyć na terenach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Natomiast z naszej strony zapewniamy specjalistów, których kompetencje teraz właśnie poszukiwane są na rynku - dodaje.



Szymon Różański rzecznik Politechniki Bydgoskiej zapewnia, że współpraca z WZL nr 2 trwa już od pewnego czasu.

- Głównie jest to współpraca inżynierska i w ramach testowania, planowania, działania zarówno z udziałem telekomunikacji, jak i z udziałem inżynierii mechanicznej - mówi.



Dodajmy, że na Bydgoskiej uczelni prowadzone są także specjalistyczne szkolenia z obsługi dronów, a WZL nr 2 w Bydgoszczy są koordynatorem projektów, które dotyczą bezzałogowych statków powietrznych.

