Nowe kierunki na Politechnice Bydgoskiej. Uczenia chce kształcić weterynarzy i kryminologów

2026-03-21, 09:30 Monika Siwak/DW

Ponad 700 młodych ludzi przyszło dziś do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej na wagary/Fot. Monika Siwak

Weterynaria, kryminologia i kryminalistyka oraz zdrowie środowiskowe to nowe kierunki studiów, które z początkiem przyszłego roku akademickiego chce uruchomić Politechnika Bydgoska.

Trzy nowe kierunki na Politechnice Bydgoskiej

Nowością na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będzie weterynaria (studia jednolite magisterskie). Uczelnia przygotowała 90 miejsc.

– Program studiów zakłada szeroką współpracę z praktykami, klinikami weterynaryjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego, w tym powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa PBŚ – mówi dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.





W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedowany jest wniosek dotyczący studiów na kierunku kryminologia i kryminalistyka.

- Program studiów o profilu praktycznym pozwala zrozumieć mechanizmy przestępczości oraz poznać nowoczesne techniki dochodzeniowo-śledcze. Studenci zdobędą także kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego, interpretacji opinii biegłych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych czy instytucjach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym – mówi dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz z Instytutu Nauk Prawnych.





Trzecią nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki jest zdrowie środowiskowe – kierunek przygotowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Medyczny.

– Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z jakością powietrza i wody, monitoringiem zanieczyszczeń, toksykologią, gospodarką odpadami oraz wpływem szeregu innych czynników na zdrowie publiczne. To propozycja dla osób, które chcą zajmować się kształtowaniem bezpiecznego i zrównoważonego otoczenia – mówi dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.





Uczelnia w Fordonie zaprosiła do siebie na wagary





Ponad 700 młodych ludzi przyszło na wagary do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, gdzie można było wziąć udział w turnieju gry w Brawl Stars, razem z żywymi maskotkami powspinać się na ściance, spotkać się oko w oko z rektorem i przybić piątkę z ponad dwumetrowym robotem-transformersem BubmbleBee. Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.