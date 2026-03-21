Nowe kierunki na Politechnice Bydgoskiej. Uczenia chce kształcić weterynarzy i kryminologów

2026-03-21, 09:30  Monika Siwak/DW
Ponad 700 młodych ludzi przyszło dziś do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej na wagary/Fot. Monika Siwak

Weterynaria, kryminologia i kryminalistyka oraz zdrowie środowiskowe to nowe kierunki studiów, które z początkiem przyszłego roku akademickiego chce uruchomić Politechnika Bydgoska.

Trzy nowe kierunki na Politechnice Bydgoskiej
Nowością na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będzie weterynaria (studia jednolite magisterskie). Uczelnia przygotowała 90 miejsc.
– Program studiów zakłada szeroką współpracę z praktykami, klinikami weterynaryjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego, w tym powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa PBŚ – mówi dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedowany jest wniosek dotyczący studiów na kierunku kryminologia i kryminalistyka.
- Program studiów o profilu praktycznym pozwala zrozumieć mechanizmy przestępczości oraz poznać nowoczesne techniki dochodzeniowo-śledcze. Studenci zdobędą także kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, zabezpieczania i oceny materiału dowodowego, interpretacji opinii biegłych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych czy instytucjach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym – mówi dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz z Instytutu Nauk Prawnych.

Trzecią nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki jest zdrowie środowiskowe – kierunek przygotowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Medyczny.
– Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z jakością powietrza i wody, monitoringiem zanieczyszczeń, toksykologią, gospodarką odpadami oraz wpływem szeregu innych czynników na zdrowie publiczne. To propozycja dla osób, które chcą zajmować się kształtowaniem bezpiecznego i zrównoważonego otoczenia – mówi dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii.

Uczelnia w Fordonie zaprosiła do siebie na wagary

Ponad 700 młodych ludzi przyszło na wagary do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, gdzie można było wziąć udział w turnieju gry w Brawl Stars, razem z żywymi maskotkami powspinać się na ściance, spotkać się oko w oko z rektorem i przybić piątkę z ponad dwumetrowym robotem-transformersem BubmbleBee. Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak

Jarmark Wielkanocny w Bądkowie. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na szczytny cel

Jarmark Wielkanocny w Bądkowie. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na szczytny cel

2026-03-21, 14:28
Nocny pożar w Solcu Kujawskim. Ewakuowano mieszkańców budynku wielorodzinnego [zdjęcia]

Nocny pożar w Solcu Kujawskim. Ewakuowano mieszkańców budynku wielorodzinnego [zdjęcia]

2026-03-21, 12:12
We Włocławku maturzyści weszli w wiosenny czas tanecznym krokiem Na Starym Rynku tańczyli poloneza [wideo]

We Włocławku maturzyści weszli w wiosenny czas tanecznym krokiem! Na Starym Rynku tańczyli poloneza [wideo]

2026-03-21, 08:00
Polska 2050 chce wprowadzić zabezpieczenia, które utrudnią ewentualne wyjście Polski z UE

Polska 2050 chce wprowadzić zabezpieczenia, które utrudnią ewentualne wyjście Polski z UE

2026-03-20, 21:50
Wiceminister obrony komentował we Włocławku stanowisko szefa MON w sprawie SAFE zero

Wiceminister obrony komentował we Włocławku stanowisko szefa MON w sprawie „SAFE zero"

2026-03-20, 20:00
Barwny korowód przeszedł toruńską Starówką z okazji Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce [zdjęcia, wideo]

Barwny korowód przeszedł toruńską Starówką z okazji Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce [zdjęcia, wideo]

2026-03-20, 18:00
Kolorowe pożegnanie zimy i powitanie wiosny w Inowrocławiu. Była marzanna i ludowe pieśni [zdjęcia]

Kolorowe pożegnanie zimy i powitanie wiosny w Inowrocławiu. Była marzanna i ludowe pieśni [zdjęcia]

2026-03-20, 16:20
Startuje sezon rowerowy. Czas na rozgrzewkę przed rywalizacją w ramach Rowerowej Stolicy Polski

Startuje sezon rowerowy. Czas na rozgrzewkę przed rywalizacją w ramach Rowerowej Stolicy Polski

2026-03-20, 15:38
Posłanka Magdalena Łośko: Rząd działa w kierunku ratowania inowrocławskiej Inofamy

Posłanka Magdalena Łośko: Rząd działa w kierunku ratowania inowrocławskiej Inofamy

2026-03-20, 14:41

