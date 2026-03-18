Firmy szukały pracowników na Politechnice Bydgoskiej. Które branże mają braki kadrowe? [zdjęcia]

Ponad 60 firm i instytucji z różnych branż prezentowało swoją ofertę na Targach Pracy i Kariery Your Future 2026 na Politechnice Bydgoskiej. To wydarzenie łączące środowisko akademickie z biznesem oraz z instytucjami rynku pracy.

Targi były skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich osób szukających pracy, staży, praktyk czy nowych możliwości rozwoju zawodowego. Wśród zakładów szukających pracowników była m.in. firma Mondi.



- Jesteśmy fabryką produkującą papier, mieścimy się w Świeciu. Szukamy operatorów produkcji, elektromonterów, automatyków, ale też osób na stanowiska administracyjne, do księgowości, do obsługi klienta. Akurat teraz szukamy też asystentki zarządu...



- Reprezentujemy firmę HOLCIM. Nasza działalność to produkcja cementu, izolacje. Kogo poszukujemy? Automatyków, elektryków; przede wszystkim interesują nas zawody z branży mechanicznej.



Targi odbyły się po raz 20. Towarzyszył im panel dyskusyjny „Doświadczenie versus młodość – jak łączyć siły na rynku pracy” poświęcony wyzwaniom i korzyściom wynikającym ze współpracy międzypokoleniowej w firmach.



