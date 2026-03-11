Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi
To pokłosie ogłoszenia przez władze uczelni otwarcia nowego kierunku związanego ze sztuczną inteligencją i systemami bezzałogowymi.
Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 wyposażą uniwersytet w drony i systemy bezzałogowe. Studenci w ramach zajęć mogą liczyć także na wyjazd do fabryki firmy w Bydgoszczy.
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. Klaudia Borowiak mówi, że Wojskowe Zakłady Lotnicze mogą być potencjalnym pracodawcą studentów poznańskiej uczelni.
- Kształcimy główne w zakresie użytkowania, zastosowania dronów, które konstruowane są w WZL - mówi. - Współpraca ma sprawić, aby nasi absolwenci byli gotowi do pracy w tego typu zakładach.
W przyszłości Wojskowe Zakłady Lotnicze uruchomią także ofertę staży i praktyk dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.