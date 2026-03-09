Brak munduru nie przeszkadza. NATO Bydgoszcz poszukuje także cywilnych pracowników

2026-03-09, 12:36  Dorota Witt/KB
Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina w Bydgoszczy/fot.: Damian Klich, archiwum

Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina w Bydgoszczy/fot.: Damian Klich, archiwum

Cywile także mają co robić w NATO. Na Facebooku pojawiło się ogłoszenie o wolnym stanowisku dla specjalisty kontraktowego. Zamieściło je Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Jak przekazał nam jego rzecznik - podpułkownik Bogumił Szynaka, żołnierze pracują tam najczęściej na trzyletnich kontraktach, po czym na stanowisku następuje zmiana. To właśnie pracownicy cywilni gwarantują ciągłość działań w poszczególnych obszarach.

Podobnie zasada obowiązuje w Połączonym Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Piotr Wojtas, rzecznik JATEC - cywil, podkreśla jednak, że proces rekrutacyjny w każdym przypadku rozstrzyga się w Stanach Zjednoczonych.

- Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy jest wyjątkową jednostką w strukturze całego NATO - mówi Piotr Wojtas. - Analizujemy zarówno wojskowe, jak i cywilne aspekty konfliktu na Ukrainie i dlatego pracują tu zarówno żołnierze, jak i cywile. Żołnierze przysyłani są przez swoje kraje, przez swoje siły zbrojne, a pracowników cywilnych rekrutujemy przez centralny natowski system. Wszystkich zainteresowanych pracą w tym charakterze dla Sojuszu Północnoatlantyckiego odsyłam do Internetu. Wystarczy wpisać w przeglądarkę dwa słowa: „praca” i „NATO”. Jednym z pierwszych wyników będzie strona NATO Vacancies, na której publikowane są wszystkie stanowiska, na które prowadzona jest aktualnie rekrutacja.

Pracownicy NATO bez mundurów zatrudniani są do zadań technicznych, administracyjnych, jako menadżerowie, ale i eksperci np. z zakresu prawa czy finansów.

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz

Region

Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu

Ustalenia PR PiK: rodzina zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza złożyła prywatne akty oskarżenia do sądu

2026-03-09, 15:14
Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

Jeden atakował nożem, drugi gazowym pistoletem na kulki. Areszt po napadzie w Strzelnie

2026-03-09, 14:00
Sprawdzamy, co dzieje się z glonami, które... wróciły z kosmosu. Bada je m.in. naukowiec z CM UMK

Sprawdzamy, co dzieje się z glonami, które... wróciły z kosmosu. Bada je m.in. naukowiec z CM UMK

2026-03-09, 13:17
Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

Dwaj mężczyźni z zarzutem znęcania się nad zwierzętami. Nielegalne hodowle w gminie Kcynia [wideo, zdjęcia]

2026-03-09, 12:37
Dzieci już można zapisywać Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

Dzieci już można zapisywać! Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

2026-03-09, 11:40
Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

2026-03-09, 11:01
Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-03-09, 10:47
Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

2026-03-09, 10:08
Czy w Polsce zabraknie paliwa Czy ceny poszybują w kosmos Jakub Wiech w Rozmowie Dnia

Czy w Polsce zabraknie paliwa? Czy ceny poszybują w kosmos? Jakub Wiech w „Rozmowie Dnia"

2026-03-09, 09:01

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę