Szpital przyjazny wojsku znajduje się w Grudziądzu. Jakie ma role w czasie pokoju i w czasie wojny?

2026-03-10, 16:50 Marcin Doliński/BN

Jakie ma role w czasie pokoju i w czasie wojny ma szpital przyjazny wojsku w Grudziądzu?/fot. grudziadz.pl/Studio Vento/Archiwum

Szkolenia z medycyny pola walki, wsparcie medyczne garnizonów czy opieka medyczna nad żołnierzem i jego rodziną - to główne zadania szpitali przyjaznych wojsku. Jeden z nich znajduje się w Grudziądzu.

- Szpitale przyjazne wojsku mają uzupełniać rolę szpitali sektorowych, szczególnie wojskowych, w kontekście zabezpieczenia w ramach Tarczy Wschód, bo taka była idea powstania tych szpitali - mówi Tomasz Szymański, sekretarz stanu w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - W przypadku działań kryzysowych służą zabezpieczeniu podczas wojny. Oczywiście w ramach tych szpitali priorytetem jest zawsze obsługa żołnierzy - dodaje.



- Grudziądz jest dużym garnizonem - mówi z kolei prezydent miasta Maciej Glamowski. - Wybór akurat naszego szpitala nie był przypadkowy - przyzanje.



Grudziądzka lecznica nie jest jedyną placówką z regionu, która bierze udział w projekcie. Do programu wpisany został również szpital w Lipnie.