Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

2026-02-17, 09:29 MG

Wiktor Ź. został zatrzymany przez ABW 4 czerwca ubiegłego roku i cały czas przebywa w areszcie

Prokuratura Krajowa skierowała do bydgoskiego sądu akt oskarżenia przeciwko polskiemu obywatelowi Wiktorowi Ź. Miał przekazywać Rosjanom informacje dotyczące bydgoskiego lotniska, WZL nr 2, zakładów Nitro-Chem oraz Centrum NATO.

Mężczyzna został oskarżony o „zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także o działalność na rzecz tego wywiadu, poprzez gromadzenie i przekazywanie wiadomości dotyczących m.in. ważnych dla bezpieczeństwa Polski obiektów".



- W śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, Zakładów Chemicznych Nitro-Chem, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO – informuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. - Działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski.



Wiktor Ź. został zatrzymany przez ABW 4 czerwca ubiegłego roku i cały czas przebywa w areszcie. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.