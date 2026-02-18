Jest akt oskarżenia dla Fabiana R. Śledczy dowodzą, że zadawał ciosy maczetą

2026-02-18, 19:15 Marek Ledwosiński/DW

Prokuratura oskarżyła zatrzymanego o spowodowanie „średniociężkich obrażeń ciała”/fot. Pixabay/ilustracyjna

Prokuratura Rejonowa we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Fabianowi R. Miał w lipcu zeszłego roku zaatakować mężczyznę maczetą.

Do zdarzenia doszło na włocławskich bulwarach wiślanych. Agresor zadawał ciosy mężczyźnie zarówno tępą, jak i ostrą stroną maczety. Spowodował wiele obrażeń - w tym groźną ranę ciętą ręki.



Prokuratura oskarżyła zatrzymanego o spowodowanie „średniociężkich obrażeń ciała”. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Zdaniem śledczych czyn miał charakter chuligański, a sprawca był już karany. Oznacza to, że - jeśli sąd uzna go winnym - dolna granica kary nie może być niższa niż pół roku więzienia.



Prokuratura nie ustaliła motywu ataku. Sam pokrzywdzony nigdy nie zgłosił napaści. Prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu.