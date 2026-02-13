Miał handlować narkotykami na Snapchacie. Do sądu w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciw 18-latkowi

2026-02-13, 09:36  BN
18-latek z Bydgoszczy oskarżony o handel narkotykami. Miał to robić za pośrednictwem Snapchata/fot. Pixabay

18-latek z Bydgoszczy oskarżony o handel narkotykami. Miał to robić za pośrednictwem Snapchata/fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bydgoszczaninowi Igorowi Z. Miał handlować środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, wykorzystując aplikację Snapchat.

Bydgoscy policjanci ujawnili, że Igor Z. w okresie od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r., posługując się na Snapchacie charakterystycznymi nickami, oznaczonym m.in. ikonkami koniczynki i kryształku, oferował i udzielał różnym nabywcom substancje odurzające i psychotropowe.

- Podczas przeszukania jego mieszkania ujawniono m.in. około 60 gramów syntetycznej substancji psychotropowej (3-CMC) oraz wagę elektroniczną - czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszki Adamskiej-Okońskiej. - Zabezpieczono także należące do Igora Z. telefony komórkowe - dodaje.

Podejrzany usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu środków odurzających bądź substancji psychotropowych. Czyn ten zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Igor Z. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Z uwagi na grożącą mu surową karę oraz obawę matactwa procesowego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony.

Bydgoszcz

Region

Skąd się biorą zabobony Czy mieszkańcy naszego regionu są przesądni [Rozmowa Dnia]

Skąd się biorą zabobony? Czy mieszkańcy naszego regionu są przesądni? [Rozmowa Dnia]

2026-02-13, 09:06
Osiem nowych samochodów dla ratowników wodnych z naszego regionu. Jedno trafiło do Torunia [zdjęcia]

Osiem nowych samochodów dla ratowników wodnych z naszego regionu. Jedno trafiło do Torunia [zdjęcia]

2026-02-13, 08:08
Nowe Centrum Torunia. Mieszkańcy podzieleni ws. budowy bloków w pobliżu starówki

Nowe Centrum Torunia. Mieszkańcy podzieleni ws. budowy bloków w pobliżu starówki

2026-02-13, 07:07
Trzech mężczyzn z Nakła nad Notecią ukradło telefony i tablet. Prawie 20 tysięcy złotych strat [zdjęcia]

Trzech mężczyzn z Nakła nad Notecią ukradło telefony i tablet. Prawie 20 tysięcy złotych strat [zdjęcia]

2026-02-12, 20:43
Lekarze z Torunia nie pomogli pacjentowi w potrzebie Mamy komentarz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Lekarze z Torunia nie pomogli pacjentowi w potrzebie? Mamy komentarz z Biura Rzecznika Praw Pacjenta

2026-02-12, 19:45
Ponad 150 psów czeka w toruńskim schronisku na nowy dom. Placówka apeluje o adopcje

Ponad 150 psów czeka w toruńskim schronisku na nowy dom. Placówka apeluje o adopcje

2026-02-12, 18:29
O krok od tragedii na toruńskiej starówce. Fragment elewacji spadł na chodnik

O krok od tragedii na toruńskiej starówce. Fragment elewacji spadł na chodnik

2026-02-12, 17:34
Trzy osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu [zdjęcia] [aktualizacja]

Trzy osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu [zdjęcia] [aktualizacja]

2026-02-12, 17:09
Ten zwyczaj nie zamiera W gminie Aleksandrów Kujawski trwa tradycyjna koza [wideo]

Ten zwyczaj nie zamiera! W gminie Aleksandrów Kujawski trwa tradycyjna koza [wideo]

2026-02-12, 16:42

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę