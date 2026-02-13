Miał handlować narkotykami na Snapchacie. Do sądu w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciw 18-latkowi

2026-02-13, 09:36 BN

18-latek z Bydgoszczy oskarżony o handel narkotykami. Miał to robić za pośrednictwem Snapchata/fot. Pixabay

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bydgoszczaninowi Igorowi Z. Miał handlować środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, wykorzystując aplikację Snapchat.

Bydgoscy policjanci ujawnili, że Igor Z. w okresie od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r., posługując się na Snapchacie charakterystycznymi nickami, oznaczonym m.in. ikonkami koniczynki i kryształku, oferował i udzielał różnym nabywcom substancje odurzające i psychotropowe.



- Podczas przeszukania jego mieszkania ujawniono m.in. około 60 gramów syntetycznej substancji psychotropowej (3-CMC) oraz wagę elektroniczną - czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszki Adamskiej-Okońskiej. - Zabezpieczono także należące do Igora Z. telefony komórkowe - dodaje.



Podejrzany usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu środków odurzających bądź substancji psychotropowych. Czyn ten zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Igor Z. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego przestępstwa. Z uwagi na grożącą mu surową karę oraz obawę matactwa procesowego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony.