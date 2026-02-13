Próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

2026-02-13, 12:44 Dorota Witt/BN

25-latek został aresztowany po tym, jak próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci udaremnili próbę oszukania 87-latki metodą „na policjanta”. Funkcjonariusze zatrzymali 25-latka w jednym z bloków w bydgoskim Fordonie. On oraz jego wspólnicy próbowali wyłudzić od kobiety 90 tysięcy złotych.

- Unikał kontaktu wzrokowego, miał zasłoniętą twarz i rozmawiał przez telefon - czytamy w informacji KMP w Bydgoszczy. - W rozmowie z funkcjonariuszami nie potrafił logicznie wyjaśnić powodu swojego pobytu w tym miejscu - dodają policjanci. Przy mężczyźnie znaleziono 7 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa telefony komórkowe.



Pozostali oszuści, podczas rozmowy telefonicznej z 87-latką nakłaniali ją, by 90 tysięcy złotych zapakowała w reklamówkę i pozostawiła przed drzwiami. Jak wyjaśniła później, sposób przekazania gotówki wzbudził w niej obawy i zorientowała się, że może być to próba oszustwa. Dzięki temu nie straciła oszczędności.



Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, ponieważ był powiązany z osobami, z którymi prowadziła rozmowę 87-latka. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci będą ustalać, do kogo należała gotówka, którą posiadał przy sobie aresztowany.