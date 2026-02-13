Próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”. Wraz ze wspólnikami chciał wyłudzić 90 tysięcy złotych

2026-02-13, 12:44  Dorota Witt/BN
25-latek został aresztowany po tym, jak próbował oszukać 87-latkę metodą „na policjanta”/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci udaremnili próbę oszukania 87-latki metodą „na policjanta”. Funkcjonariusze zatrzymali 25-latka w jednym z bloków w bydgoskim Fordonie. On oraz jego wspólnicy próbowali wyłudzić od kobiety 90 tysięcy złotych.

- Unikał kontaktu wzrokowego, miał zasłoniętą twarz i rozmawiał przez telefon - czytamy w informacji KMP w Bydgoszczy. - W rozmowie z funkcjonariuszami nie potrafił logicznie wyjaśnić powodu swojego pobytu w tym miejscu - dodają policjanci. Przy mężczyźnie znaleziono 7 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa telefony komórkowe.

Pozostali oszuści, podczas rozmowy telefonicznej z 87-latką nakłaniali ją, by 90 tysięcy złotych zapakowała w reklamówkę i pozostawiła przed drzwiami. Jak wyjaśniła później, sposób przekazania gotówki wzbudził w niej obawy i zorientowała się, że może być to próba oszustwa. Dzięki temu nie straciła oszczędności.

Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, ponieważ był powiązany z osobami, z którymi prowadziła rozmowę 87-latka. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci będą ustalać, do kogo należała gotówka, którą posiadał przy sobie aresztowany.

Mówi sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Nagranie z zatrzymania/wideo KMP w Bydgoszczy

