Uwagę policjantów zwróciło foliowe zawiniątko. Zakazanych środków Hubert F. miał więcej

2026-02-20, 12:30 Dorota Witt

W mieszkaniu Huberta F. policjanci znaleźli ponad kilogram narkotyków/ Fot. KWP w Bydgoszczy

Na trzy miesiące sąd w Brodnicy aresztował domniemanego handlarza narkotykami. Śledczy zarzucili Hubertowi F. udział w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

W mieszkaniu Huberta F. policjanci znaleźli foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, woreczek foliowy z białą, klejąca substancją, a także hermetycznie zapakowany worek z podobną zawartością. Łącznie - ponad kilogram narkotyków: marihuanę oraz amfetaminę.



Prokurator przedstawił Hubertowi F. zarzut uczestnictwa w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (podejrzany - jak przekazują śledczy - to recydywista).



- Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień - mówi prok. Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Grozi mu do 18 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.