Kokaina i kryształ w walizkach na kółkach. Policja rozbiła wielki magazyn narkotyków w Bydgoszczy

2026-03-13, 07:59 Mariusz Kluszczyński, Dorota Witt

Bydgoscy kryminalni rozbili hurtownię środków odurzających, która funkcjonowała w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Bełzy/fot. materiały policji

Narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 7 milionów złotych nie trafią na ulice regionu. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, bydgoscy kryminalni rozbili hurtownię środków odurzających, która funkcjonowała w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Bełzy. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i środowisk pseudokibiców, uderzyli w samym sercu osiedla, uniemożliwiając dystrybucję ogromnej partii towaru.

Narkotyki spakowane w walizki na kółkach

We wtorek rano policjanci zaskoczyli 28-letniego mężczyznę na klatce schodowej w momencie, gdy opuszczał on budynek. Według naszych informacji, po wejściu do wytypowanego mieszkania mundurowi odkryli profesjonalnie zorganizowany magazyn . Nielegalne substancje były przygotowane do transportu – część z nich znajdowała się w sportowych torbach, a reszta w dużych walizkach na kółkach.





Skala znaleziska zaskoczyła nawet doświadczonych śledczych. Po dokładnym przeliczeniu i zważeniu okazało się, że w lokalu znajdowało się ponad 170 kilogramów narkotyków : niemal 5,5 kilograma kokainy, 60 kilogramów marihuany oraz aż 104 kilogramy tak zwanego kryształu .

Sieć powiązań i kolejne zatrzymanie na Kapuściskach



Dziennikarzom Polskiego Radia PiK udało się ustalić, że akcja przy ulicy Bełzy była jedynie początkiem uderzenia w lokalną sieć dystrybucji. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli kolejnego mężczyznę powiązanego z nielegalnym procederem. To 22-latek, który według ustaleń śledczych miał zaopatrywać się u starszego kolegi. W jego mieszkaniu na osiedlu Kapuściska kryminalni zabezpieczyli kolejne partie zakazanych środków : pół kilograma marihuany, tyle samo kryształu oraz ponad 100 gramów kokainy.





Przesłuchanie, zarzuty i tymczasowy areszt





- Obaj mężczyźni usłyszeli już w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających . Podejrzani odmówili składania wyjaśnień - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.





Z uwagi na grożącą im surową karę (do 12 lat więzienia) oraz obawę matactwa procesowego (śledztwo jest na początkowym etapie), prokurator skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą w areszcie tymczasowym .





Milionowe straty grup przestępczych

Według informacji uzyskanych przez Polskie Radio PiK, sukces policjantów z ostatnich dni jest częścią większej ofensywy wymierzonej w handlarzy . Jak wynika z naszych ustaleń, tylko w ciągu ostatniego kwartału funkcjonariusze z bydgoskiej komendy wojewódzkiej przejęli łącznie około 300 kilogramów narkotyków . Wśród nich znalazło się 50 kilogramów kokainy i 160 kilogramów kryształu, a łączna wartość tych substancji na czarnym rynku jest szacowana na zawrotną kwotę 30 milionów złotych .





Obecnie kryminalni koncentrują się na ustaleniu dokładnego źródła pochodzenia tak ogromnych ilości używek oraz sprawdzają, kto jeszcze współpracował z zatrzymanymi hurtownikami.