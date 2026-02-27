Kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie bydgoszczanin, który ma odpowiadać przed sądem za szpiegostwo

2026-02-27, 11:00  Monika Siwak / TB
Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w czerwcu ubiegłego roku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Działalność szpiegowska Wiktora Ź. miała trwać od lutego 2024 roku do kwietnia 2025 roku w Bydgoszczy i poza granicami Polski.

Sąd przedłużył areszt 29-letniemu mężczyźnie, oskarżonemu o gromadzenie i przekazywanie obcemu wywiadowi rosyjskiemu informacji o strategicznych zakładach i jednostkach wojskowych w Bydgoszczy. Chodzi o lotnisko, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, jednostkę Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i Zakłady Chemiczne Nitro-Chem.

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW w czerwcu ubiegłego roku. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia.

