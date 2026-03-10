Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

To unikatowy pod względem przyrodniczym teren w skali Polski i Europy. Chodzi o toruński poligon. To prawdopodobnie największy w Europie obszar wydm śródlądowych porośniętych wrzosowiskami.
- Na uwagę zasługuje też występowanie tam ostnicy piórkowatej i wisienki stepowej - podkreśla botanik Dariusz Kamiński z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. - Poligon jest unikatowy, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że jedną nogą stoimy we wrzosowiskach, które są charakterystyczne dla klimatu atlantyckiego, a więc Szkocja, wybrzeża Atlantyku. Drugą nogą możemy stanąć w zbiorowisku z ostnicą piórkowatą. To są stepy Mongolii. Z kolei rękę możemy położyć na przykład w zbiorowisku z wisienką stepową, czyli jesteśmy na Węgrzech. To podróż przez całą Europę w jednym miejscu, nigdzie czegoś takiego nie spotkamy - dodaje.
To jednak nie wszystko. Zarówno ostnica piórkowata, jak i wrzosowiska rosną bezpośrednio obok siebie, co z naukowego punktu widzenia jest niezwykłe i nigdzie indziej niespotykane. - Wrzosowiska są zbiorowiskami kwaśnolubnymi, rosną na kwaśnych piaskach, a ostnica piórkowata wymaga obecności węglanów w podłożu, czyli to są zbiorowiska gleb zasadowych. Jednak tutaj, na toruńskim poligonie rosną obok siebie bezpośrednio - mówi Dariusz Kamiński
Jak tłumaczy naukowiec, teren poligonu jest użytkowany w specyficzny, umiarkowany sposób, co pozwoliło na wykształcenie się niespotykanych gdzie indziej zbiorowisk roślinnych. Jest to obszar badany przez botaników od prawie 200 lat.
