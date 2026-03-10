Ewenement w skali Europy. Unikatowa roślinność na toruńskim poligonie

2026-03-10, 11:39  Monika Kaczyńska/BN
Owocująca ostnica piórkowata/fot. nadesłane

Owocująca ostnica piórkowata/fot. nadesłane

To unikatowy pod względem przyrodniczym teren w skali Polski i Europy. Chodzi o toruński poligon. To prawdopodobnie największy w Europie obszar wydm śródlądowych porośniętych wrzosowiskami.

- Na uwagę zasługuje też występowanie tam ostnicy piórkowatej i wisienki stepowej - podkreśla botanik Dariusz Kamiński z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. - Poligon jest unikatowy, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że jedną nogą stoimy we wrzosowiskach, które są charakterystyczne dla klimatu atlantyckiego, a więc Szkocja, wybrzeża Atlantyku. Drugą nogą możemy stanąć w zbiorowisku z ostnicą piórkowatą. To są stepy Mongolii. Z kolei rękę możemy położyć na przykład w zbiorowisku z wisienką stepową, czyli jesteśmy na Węgrzech. To podróż przez całą Europę w jednym miejscu, nigdzie czegoś takiego nie spotkamy - dodaje.

To jednak nie wszystko. Zarówno ostnica piórkowata, jak i wrzosowiska rosną bezpośrednio obok siebie, co z naukowego punktu widzenia jest niezwykłe i nigdzie indziej niespotykane. - Wrzosowiska są zbiorowiskami kwaśnolubnymi, rosną na kwaśnych piaskach, a ostnica piórkowata wymaga obecności węglanów w podłożu, czyli to są zbiorowiska gleb zasadowych. Jednak tutaj, na toruńskim poligonie rosną obok siebie bezpośrednio - mówi Dariusz Kamiński

Jak tłumaczy naukowiec, teren poligonu jest użytkowany w specyficzny, umiarkowany sposób, co pozwoliło na wykształcenie się niespotykanych gdzie indziej zbiorowisk roślinnych. Jest to obszar badany przez botaników od prawie 200 lat.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Mącznica lekarska tworzy tzw. wrzosowiska mącznicowe/fot. nadesłane

Region

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację

Wypadek drogowy - jak skutecznie ubiegać się o odszkodowanie czy rehabilitację?

2026-03-10, 15:43
Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu

Był w ciężkim stanie, walczył o życie. Mamy wieści ze szpitala po wypadku 12-latka w Toruniu

2026-03-10, 15:02
Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

2026-03-10, 14:51
Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

Otwarty basen powstanie w Inowrocławiu. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych [wizualizacja]

2026-03-10, 13:58
Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs Gotuj z Braillem [zdjęcia]

Uczniowie z niepełnosprawnościami przygotowują burgery. Konkurs „Gotuj z Braillem” [zdjęcia]

2026-03-10, 13:06
Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie ustaliło Polskie Radio PiK

Sprawca śmiertelnego pobicia w Wąbrzeźnie pozostanie w areszcie – ustaliło Polskie Radio PiK

2026-03-10, 12:07
Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

Patron dilerów nie pomógł. Adrian Z. z Murowańca wpadł z luksusowym amuletem

2026-03-10, 11:32
147 kmh na krajowej dziesiątce. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

147 km/h na krajowej „dziesiątce”. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

2026-03-10, 10:52
Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

Zderzenie osobówek na S5 w Tryszczynie. Jedna osoba w szpitalu.

2026-03-10, 10:07

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę