Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia] - aktualizacja

2026-03-22, 13:10 Dorota Witt/Monika Siwak

Maszyna stoi tuż przy drodze, pas autostrady A1 w kierunku Łodzi jest zablokowany/Fot. KP PSP Świecie

Trzy zastępy strażaków zabezpieczały awaryjne lądowanie awionetki Cessna 182 na autostradzie A1 pod Świeciem. Nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło na 88. kilometrze A1, na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Strażacy dostali informacje o tym, że samolot z dwoma pilotami na pokładzie z powodu awarii będzie lądował w przygodnym terenie. Ruszyli w stronę miejsca, gdzie miała zostać podjęta próba lądowania. Piloci bezpiecznie posadzili maszynę tuż przy drodze. Nikomu nic się nie stało. Ani awionetka, ani żadne auto nie zostały uszkodzone.