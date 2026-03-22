Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia] - aktualizacja

2026-03-22, 13:10  Dorota Witt/Monika Siwak
Maszyna stoi tuż przy drodze, pas autostrady A1 w kierunku Łodzi jest zablokowany/Fot. KP PSP Świecie

Trzy zastępy strażaków zabezpieczały awaryjne lądowanie awionetki Cessna 182 na autostradzie A1 pod Świeciem. Nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło na 88. kilometrze A1, na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Strażacy dostali informacje o tym, że samolot z dwoma pilotami na pokładzie z powodu awarii będzie lądował w przygodnym terenie. Ruszyli w stronę miejsca, gdzie miała zostać podjęta próba lądowania. Piloci bezpiecznie posadzili maszynę tuż przy drodze. Nikomu nic się nie stało. Ani awionetka, ani żadne auto nie zostały uszkodzone.

Jeden pas ruchu autostrady A1 w kierunku Łodzi był zablokowany. GDDKiA informowała, że awionetka musi zostać rozkręcona i wywieziona samochodem.

AKTUALIZACJA
GDDKiA poinformowała, że o godz. 16.50 utrudnienia w tym miejscu zakończyły się.

Mówi młodszy aspirant Małgorzata Frukacz z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu

Świecie nad Wisłą
Region

Protestujący w kopalni „Solino": Wchodzimy w trudną fazę, jeśli trzeba będzie, wezwiemy pogotowie

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg z wizytą w Bydgoszczy

Barwne postaci krążyły po Bydgoszczy. Bykon zgromadził fanów gier i filmów z całego kraju

Usłyszał dziwny dźwięk na wjeździe na A1 i poprosił o pomoc policjantów. „Prawdopodobnie uniknęliśmy wypadku" [zdjęcia]

Na rowerach z Bydgoszczy do Brzózek. 150 cyklistów wyruszyło dziś sprzed ratusza

Wielkanocny klimat można było poczuć w muzeach etnograficznych w Toruniu i we Włocławku

Kawałek Maroka w Wąbrzeźnie! Nowy ogród nad jeziorem będzie cieszył oko na jesieni

Nad Notecią w Nakle wyremontują nabrzeże. A to nie koniec inwestycji [zdjęcia]

Motocykliści pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Zlot miłośników dwóch kółek we Włocławku [zdjęcia i wideo]

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę