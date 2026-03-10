Tak może wyglądać przystanek Astoria. Studenci Politechniki Bydgoskiej dali upust wyobraźni

2026-03-10, 07:40 Bartosz Nawrocki/DW

W Centrum Rekreacji Astoria Bydgoszcz studenci wzornictwa Politechniki Bydgoskiej zaprezentowali swoje semestralne projekty przystanku autobusowego/Fot. Izabela Langner

W Centrum Rekreacji Astoria Bydgoszcz studenci wzornictwa Politechniki Bydgoskiej zaprezentowali swoje semestralne projekty przystanku autobusowego zlokalizowanego w pobliżu Astorii.

Inwestor, czyli zarząd Astorii, zasugerował, że chciałby osiągnąć efekt spójności między bryłą budynku a pobliskim przystankiem.



- Zgłoszono cztery projekty - mówi dr inż. Joanna Muszyńska, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej. - Chcemy, żeby to, co realizowane jest w przestrzeni publicznej, było harmonijne z otoczeniem. Żeby któryś z projektów mógł zostać zrealizowany, musi zostać sporządzona dokumentacja projektowa przez uprawnionych do tego architektów, trzeba uzyskać zgodę na realizację. To może zająć kilka miesięcy - dodaje.



Autorzy projektów opowiedzieli reporterowi PR PiK o swoich wizjach przystanku Astorii





Autorkami jednego z projektów są Patrycja Kiszkowska i Kinga Kadow. - Chciałyśmy nawiązać do logotypu Astorii - mówią.



Emilia Śliwińska we współpracy z koleżanką zaproponowała przystanek, który nawiązuje do serca Astorii, czyli do ruchu i sportu. W ich projekcie znalazł się element ruchomy, przedstawiający pływaka.



Wiktoria Sroczyńska, Bartosz Dalka i Marcelina Frymark stworzyli przystanek z wydłużonym dachem. - Tak, by zapewnić komfort pasażerom, którzy nie chcą korzystać z wiaty, ale chcieliby się schronić przed deszczem. Wizualnie nasza wiata nawiązuje do Mostu Władysława Jagiełły tuż przy Astorii - mówią studenci.

Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego - poniżej.