Sztuczna inteligencja ma dbać o bezpieczeństwo na drodze. Przełomowy projekt Politechniki Bydgoskiej

2026-03-02, 07:50 Sława Skibińska-Dmitruk/DW

Celem flagowego projektu Politechniki Bydgoskiej jest stworzenie sygnalizacji przewidującej i wyprzedzającej niebezpieczeństwo/ Fot. Pexels

Celem flagowego projektu ekspertów z Politechniki Bydgoskiej jest stworzenie sygnalizacji przewidującej i wyprzedzającej niebezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja może analizować ruch na skrzyżowaniu i wyłapywać ryzyko



Wszczepiony w sygnalizację system co sekundę ma analizować ruch i wyłapywać ryzyko. Ten właśnie system mają stworzyć naukowcy Politechniki Bydgoskiej. Szefem projektu jest doktor inżynier Damian Iwanowicz z Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Opowiada o niej w rozmowie ze Sławą Skibińską-Dmitruk z Polskiego Radia PiK.



- Teraz sygnalizacja wie jedynie, że zbliża się do danego skrzyżowania tyle i tyle pojazdów bądź, że na którymś z detektorów przyciskowych jest zgłoszenie: czekają piesi czy rowerzyści, ale nie wie, ilu ich jest.

Chcielibyśmy wykorzystać trochę więcej danych:



jakie to są pojazdy,

z jakimi jadą prędkościami,

czy widać jakieś sygnały błyskowe, a więc: czy zbliża się auto uprzywilejowane.

Tak może działać inteligentna sygnalizacja



AI wyprzedza człowieka w szukaniu konkretnych cech z masy danych



Inteligentne skrzyżowanie będzie testowane w Fordonie, na kampusie Politechniki Bydgoskiej

