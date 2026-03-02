Sztuczna inteligencja ma dbać o bezpieczeństwo na drodze. Przełomowy projekt Politechniki Bydgoskiej

Celem flagowego projektu Politechniki Bydgoskiej jest stworzenie sygnalizacji przewidującej i wyprzedzającej niebezpieczeństwo/ Fot. Pexels
Celem flagowego projektu ekspertów z Politechniki Bydgoskiej jest stworzenie sygnalizacji przewidującej i wyprzedzającej niebezpieczeństwo.
Sztuczna inteligencja może analizować ruch na skrzyżowaniu i wyłapywać ryzyko
Wszczepiony w sygnalizację system co sekundę ma analizować ruch i wyłapywać ryzyko. Ten właśnie system mają stworzyć naukowcy Politechniki Bydgoskiej. Szefem projektu jest doktor inżynier Damian Iwanowicz z Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Opowiada o niej w rozmowie ze Sławą Skibińską-Dmitruk z Polskiego Radia PiK.
- Teraz sygnalizacja wie jedynie, że zbliża się do danego skrzyżowania tyle i tyle pojazdów bądź, że na którymś z detektorów przyciskowych jest zgłoszenie: czekają piesi czy rowerzyści, ale nie wie, ilu ich jest. Chcielibyśmy wykorzystać trochę więcej danych:
jakie to są pojazdy,
z jakimi jadą prędkościami,
czy widać jakieś sygnały błyskowe, a więc: czy zbliża się auto uprzywilejowane.
Chcielibyśmy to wszystko sparametryzować po to, żeby można było wykorzystywać pewne okna czasowe do uprawdopodobnienia bądź nie trochę lepszych scenariuszy sterowania ruchem - mówi Damian Iwanowicz.
Tak może działać inteligentna sygnalizacja
Ekspert podaje przykład, jak inteligentna sygnalizacja może zadziałać.
- Wyobraźmy sobie najprostszą z możliwych sytuacji na skrzyżowaniu: skręt w prawo na sygnale zielonym. Myślę, że każdy z nas, zdaje sobie z tego sprawę, że najczęściej po skręcie w prawo czeka na nas pieszy, na jezdni bądź nie. Ale wyobraźmy sobie, że my tego nie widzimy, ponieważ mamy jakieś przeszkody: reklamy, budynki. Chcielibyśmy reagować na moment, kiedy mamy na przykład pieszego, ewakuującego się wolniej z tego przejścia dla pieszych, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec np. przez słupek w pojeździe. Sygnalizacja świetlna może w jakiś sposób na tę sytuację reagować. Może opóźniać sygnały zielone, może je wydłużać, może wstrzymywać komuś ruch, albo dawać predefiniowane ostrzeżenia w dowolnej postaci - wyjaśnia naukowiec.
AI wyprzedza człowieka w szukaniu konkretnych cech z masy danych
Sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości, także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze.
- AI jest bardzo dobrym narzędziem do szukania w obrazie cech, na których nam zależy - podkreśla Damian Iwanowicz. - Człowiek nie jest w stanie w pojedynkę patrzeć na całą tarczę skrzyżowania. Tu sztuczna inteligencja nas wyprzedza. Jest w stanie sparametryzować prędkości, określić, czy ktoś przyspiesza, czy zwalnia, co to za rodzaj pojazdu, ile jest osób na przejściu dla pieszych, ilu jest rowerzystów. My jesteśmy w stanie oszacować, ocenić ogół sytuacji, ale nie wyłapiemy z takiej masy danych czyhającego zagrożenia, chyba że wiemy, gdzie patrzeć. Sztuczna inteligencja przy użyciu kamer 360 stopni jest w stanie co sekundę analizować wszystkie te dane i na tej podstawie podejmować decyzje. Choćby w takiej sytuacji: akurat biegnie do przejścia pieszy, najprawdopodobniej to spóźniony pasażer, bo już się wychyla na jezdnię, do przystanku nieopodal zbliża się tramwaj, a dla pieszych jest sygnał czerwony; może więc lepiej zatrzymać potok pojazdów, który się zbliża, bo ta osoba najprawdopodobniej przebiegnie?
Inteligentne skrzyżowanie będzie testowane w Fordonie, na kampusie Politechniki Bydgoskiej
Aby dobrze zaprojektować system, na kampusie Politechniki Bydgoskiej zostanie zbudowane specjalne skrzyżowanie z sygnalizacją. Tam system będzie testowany. Później przyjdzie czas na wdrożenie go na wybranych skrzyżowaniach w miastach. Ma być umieszczony w miejscowościach o różnej wielkości. Który? Na razie nie wiadomo.
Mówi Damian Iwanowicz z Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej
Sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości, także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze
Damian Iwanowicz podaje przykład, jak inteligentna sygnalizacja może zadziałać
