Zamieszanie wokół płatnych parkingów w Toruniu. Konsultacje z mieszkańcami 

2026-03-01, 09:29 Michał Zaręba/MG

Konsultacje z mieszkańcami w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Nie brakowało emocji w Toruniu, podczas sobotniego spotkania konsultacyjnego w sprawie polityki parkingowej miasta. Toru­nianie obawiają się, że przybędzie płatnych parkingów.

- To nie jest metoda łatanie dziur w budżecie, poprzez szukanie pieniędzy w kieszeniach zwykłych obywateli – mówili mieszkańcy. - Polityka komunikacyjna urzędu nie sprawdziła się.



Urzędnicy zapewniali, że mapa z nowymi strefami, która pojawiła się w Internecie, a do której odwoływali się uczestnicy konsultacji, nie jest propozycją miasta i nie dotyczy prowadzonych konsultacji.



- Ta mapa jest nieaktualna. Nie mówimy o żadnym konkretnym planie, który miasto chce wdrażać – odpowiadał dr Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich. – Mówimy najpierw o rozmowie z mieszkańcami, żeby wyrazili oczekiwania, jakie rozwiązania im odpowiadają, a jakie nie. Dopiero na tej podstawie zostanie przygotowany dokument. Na dziś nie ma żadnych planów rozszerzenia stref płatnego parkowania, ani podwyższenia stawek.



Kolejne spotkanie z mieszkańcami zaplanowano 5 marca.