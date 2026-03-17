Tłumy w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Uczelnia zorganizowała dziś Drzwi Otwarte

2026-03-17, 14:34  Tatiana Adonis/DW
Tłumy w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Uczelnia zorganizowała dziś Drzwi Otwarte/Fot. Tatiana Adonis

Młodzi, którzy myślą o studiowaniu kierunków medycznych, mogli zobaczyć, jak wygląda uczelniane życie od kuchni.

Kandydaci na medyków spotkali się z władzami Collegium Medicum, rozmawiali ze studentami, a także zwiedzali Centrum Symulacji Medycznych, poznali szpitalne jednostki oraz brali udział w warsztatach USG i szycia chirurgicznego.

- Jestem zainteresowana pielęgniarstwem, a koleżanka i kolega medycyną. Przyszliśmy zobaczyć uczelnię.
- CM UMK to jedna z kilku uczelni medycznych, które biorę pod uwagę, a interesuje się ratownictwem medycznym. Już dopytywałem kilku studentów o to, jak w ogóle wygląda życie na uczelni - mówili kandydaci na studentów.

- Kierunki, w których kształcimy, to przede wszystkim służenie drugiemu człowiekowi. Chciałbym, żeby to przesłanie od początku towarzyszyło studentom - mówi Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Region

Wypadek autobusu szkolnego niedaleko Radziejowa LPR zabrało dwoje nastolatków do szpitala

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę