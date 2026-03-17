2026-03-17, 14:34 Tatiana Adonis/DW

Tłumy w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Uczelnia zorganizowała dziś Drzwi Otwarte/Fot. Tatiana Adonis

Młodzi, którzy myślą o studiowaniu kierunków medycznych, mogli zobaczyć, jak wygląda uczelniane życie od kuchni.

Kandydaci na medyków spotkali się z władzami Collegium Medicum, rozmawiali ze studentami, a także zwiedzali Centrum Symulacji Medycznych, poznali szpitalne jednostki oraz brali udział w warsztatach USG i szycia chirurgicznego.



- Jestem zainteresowana pielęgniarstwem, a koleżanka i kolega medycyną. Przyszliśmy zobaczyć uczelnię.

- CM UMK to jedna z kilku uczelni medycznych, które biorę pod uwagę, a interesuje się ratownictwem medycznym. Już dopytywałem kilku studentów o to, jak w ogóle wygląda życie na uczelni - mówili kandydaci na studentów.



- Kierunki, w których kształcimy, to przede wszystkim służenie drugiemu człowiekowi. Chciałbym, żeby to przesłanie od początku towarzyszyło studentom - mówi Marek Foksiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy.



