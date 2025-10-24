Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

Żandarmeria Wojskowa kończy dochodzenie w sprawie upadku drona w Inowrocławiu. Zdjęcie ilustracyjne/Żandarmeria Wojskowa/X
Maszyna należąca do Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 2 w Bydgoszczy rozbiła się w czwartek wieczorem. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK major Dominik Maik z Żandarmerii Wojskowej: Zdarzenie miało charakter losowy.
- Nie było żadnego zagrożenia zdrowia i życia, dlatego ten wypadek nie nosi znamion wykroczenia czy przestępstwa - mówi major Dominik Maik z Żandarmerii Wojskowej.
- Przyczyny techniczne ustalać będzie wewnętrzne postępowanie WZL i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Operator drona posiadał ubezpieczenie. Uszkodzeniu uległ jeden pojazd Poczty Polskiej i będzie ona mogła się ubiegać o odszkodowanie.
– Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było to też celowe działanie – powiedział mjr Maik.
Na ten temat wypowiedział się także wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz:
- Pragnę zapewnić, że wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani w jakikolwiek sposób, otrzymają odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Władze Inowrocławia zwołały konferencję prasową. Więcej niżej, w relacji Marcina Glapiaka i Damiana Klicha:
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę