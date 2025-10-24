Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

2025-10-24, 10:46 Damian Klich/PAP/Redakcja

Żandarmeria Wojskowa kończy dochodzenie w sprawie upadku drona w Inowrocławiu. Zdjęcie ilustracyjne/Żandarmeria Wojskowa/X

Maszyna należąca do Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 2 w Bydgoszczy rozbiła się w czwartek wieczorem. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK major Dominik Maik z Żandarmerii Wojskowej: Zdarzenie miało charakter losowy.

- Nie było żadnego zagrożenia zdrowia i życia, dlatego ten wypadek nie nosi znamion wykroczenia czy przestępstwa - mówi major Dominik Maik z Żandarmerii Wojskowej.

- Przyczyny techniczne ustalać będzie wewnętrzne postępowanie WZL i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Operator drona posiadał ubezpieczenie. Uszkodzeniu uległ jeden pojazd Poczty Polskiej i będzie ona mogła się ubiegać o odszkodowanie.



– Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było to też celowe działanie – powiedział mjr Maik.



Na ten temat wypowiedział się także wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz:

- Pragnę zapewnić, że wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani w jakikolwiek sposób, otrzymają odszkodowanie i zadośćuczynienie.



