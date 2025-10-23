Szkoleniowy dron należący do WZL spadł na teren Poczty Polskiej w Inowrocławiu [aktualizacja]

Po upadku szkoleniowego drona jest komunikat Polskiej Grupy Zbrojeniowej i lokalnych władz
W czwartek wieczorem w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na X. Jak dodano, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a WZL i służby badają sprawę. Jak się dowiedziało Polskie Radio PiK, dron spadł na teren Poczty Polskiej.
Na miejscu był prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok. - Spadł dron szkoleniowy. Byłem na miejscu tego zdarzenia. Dla mnie, z perspektywy prezydenta, najważniejsze jest to, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, i że nie było osób poszkodowanych. Zostały uszkodzone dwa samochody dostawcze. Miejsce jest zabezpieczone przez Policję i Żandarmerię Wojskową. Wypadek zdarzył się na terenie Poczty Polskiej - przekazał Polskiemu Radiu PiK prezydent Inowrocławia.
Do sprawy odniosła się w opublikowanym na X w czwartek wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa. „Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia” - czytamy we wpisie.
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym. - Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie - powiedziała PAP rzeczniczka inowrocławskiej policji.
Wcześniej o wypadku jednostki w Inowrocławiu poinformował m.in. na portalu X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.
Władze Miasta i powiatu wystosowały w związku z tym komunikat: „Informujemy, że na granicy Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław spadł bezzałogowy dron szkoleniowy. Incydent z udziałem drona nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Podpisano: Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski Arkadiusz Fajok Prezydent Miasta Inowrocławia Grzegorz Piątek Wójt Gminy Inowrocław"
