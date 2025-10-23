Szkoleniowy dron należący do WZL spadł na teren Poczty Polskiej w Inowrocławiu [aktualizacja]

Po upadku szkoleniowego drona jest komunikat Polskiej Grupy Zbrojeniowej i lokalnych władz

W czwartek wieczorem w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na X. Jak dodano, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a WZL i służby badają sprawę. Jak się dowiedziało Polskie Radio PiK, dron spadł na teren Poczty Polskiej.

Na miejscu był prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok. - Spadł dron szkoleniowy. Byłem na miejscu tego zdarzenia. Dla mnie, z perspektywy prezydenta, najważniejsze jest to, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, i że nie było osób poszkodowanych. Zostały uszkodzone dwa samochody dostawcze. Miejsce jest zabezpieczone przez Policję i Żandarmerię Wojskową. Wypadek zdarzył się na terenie Poczty Polskiej - przekazał Polskiemu Radiu PiK prezydent Inowrocławia.







Do sprawy odniosła się w opublikowanym na X w czwartek wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa. „Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia” - czytamy we wpisie.





Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym. - Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie - powiedziała PAP rzeczniczka inowrocławskiej policji.



Wcześniej o wypadku jednostki w Inowrocławiu poinformował m.in. na portalu X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.







