Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

2025-10-23, 07:55 Agnieszka Marszał/Redakcja

Szkoła z Włocławka - jako jedyna w regionie - będzie realizowała nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu „OPW z dronem", w placówkach z oddziałami przygotowania wojskowego odbędą się szkolenia dronowe dla uczniów i nauczycieli/fot. OSL przy ZSA

Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku z Włocławka - jako jedyny w regionie - rozpoczyna nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu „OPW z dronem", w placówkach z oddziałami przygotowania wojskowego odbędą się szkolenia dronowe dla uczniów i nauczycieli.

We Włocławku program będzie realizowany w Zespole Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku, który, jak się okazuje, jest prekursorem tego pomysłu.



- Cztery lata temu założyliśmy Ośrodek Szkolenia Lotniczego - mówi Henryk Kierzkowski - dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego przy ZSA. - Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, kupiliśmy drony i rozpoczęliśmy szkolenie. Później wpadliśmy na pomysł, żeby tym naszym szkoleniem zainteresować pion edukacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. My dajemy podstawowe wyszkolenie i podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Absolwent wychodzi z certyfikatem, który wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mało tego - za ten certyfikat dostaje dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie do oficerskich szkół wojskowych.



W ramach projektu wojskowi instruktorzy przeszkolą nauczycieli, którzy potem poprowadzą zajęcia z młodzieżą. Program będzie realizowany w 16 szkołach w kraju. Potrwa do połowy 2027 roku. Uczniowie zakończą szkolenie egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszty egzaminów pokryje MON. Jak informuje ministerstwo - program „OPW z dronem” to pilotaż, który w przyszłości zostanie rozszerzony – docelowo obejmie nawet 500 szkół średnich w całej Polsce.



