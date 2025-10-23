Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

Szkoła z Włocławka - jako jedyna w regionie - będzie realizowała nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu „OPW z dronem", w placówkach z oddziałami przygotowania wojskowego odbędą się szkolenia dronowe dla uczniów i nauczycieli/fot. OSL przy ZSA
Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku z Włocławka - jako jedyny w regionie - rozpoczyna nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu „OPW z dronem", w placówkach z oddziałami przygotowania wojskowego odbędą się szkolenia dronowe dla uczniów i nauczycieli.
We Włocławku program będzie realizowany w Zespole Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku, który, jak się okazuje, jest prekursorem tego pomysłu.
- Cztery lata temu założyliśmy Ośrodek Szkolenia Lotniczego - mówi Henryk Kierzkowski - dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego przy ZSA. - Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, kupiliśmy drony i rozpoczęliśmy szkolenie. Później wpadliśmy na pomysł, żeby tym naszym szkoleniem zainteresować pion edukacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. My dajemy podstawowe wyszkolenie i podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Absolwent wychodzi z certyfikatem, który wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mało tego - za ten certyfikat dostaje dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie do oficerskich szkół wojskowych.
W ramach projektu wojskowi instruktorzy przeszkolą nauczycieli, którzy potem poprowadzą zajęcia z młodzieżą. Program będzie realizowany w 16 szkołach w kraju. Potrwa do połowy 2027 roku. Uczniowie zakończą szkolenie egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszty egzaminów pokryje MON. Jak informuje ministerstwo - program „OPW z dronem” to pilotaż, który w przyszłości zostanie rozszerzony – docelowo obejmie nawet 500 szkół średnich w całej Polsce.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę